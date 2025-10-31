recherche
La pièce "Les gros patinent bien" à revoir sur France 4 dimanche 2 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 octobre 2025 61
La pièce "Les gros patinent bien" à revoir sur France 4 dimanche 2 novembre 2025

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Les gros patinent bien", une  pièce de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan captée au Théâtre du peuple à Bussang.

Après Bigre, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, nous invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Plébicité depuis sa création en 2020, le spectacle est récompensé en 2022 du Molière du meilleur spectacle de théâtre public.

L'histoire en quelques lignes...

Le voyageur quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.

Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.

Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.

