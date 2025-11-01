"Les enfants de la télé" dimanche 2 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Dimanche 2 novembre 2025 à 18:10 sur France 2, Faustine Bollaert présentera un nouveau numéro du divertissement "Les enfants de la télé". Voici ses invités cette semaine.

Faustine Bollaert prend les commandes de cette nouvelle saison, apportant son humour et son énergie inimitables.

Mais ce n'est pas tout : cette nouvelle saison promet d'être riche en surprises, en rebondissements, en émotions et surtout en casseroles !

Chaque dimanche, des personnalités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma ou de la télévision se réuniront pour partager leurs souvenirs d'enfance, leurs anecdotes les plus amusantes et leurs moments télévisuels préférés.

Dimanche 2 novembre 2025, Faustine Bollaert reçoit à sa table : Véronique Mounier, David Hallyday, Gérard Holtz, Jeanfi Janssens et Marie Portolano.

En compagnie de ses invités, Faustine Bollaert va vous faire vivre ou revivre également des moments parlants et marquants de la télévision.

Extrait vidéo

Découvrez la bourde de Marie Portolano lors de son premier jour à l’antenne…