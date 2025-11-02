"La France a un incroyable talent" mardi 4 novembre 2025, suite des auditions sur M6 (vidéo)

Mardi 4 novembre 2025, Karine Le Marchand vous proposera de suivre à partir de 21:10 sur M6 la quatrième soirée des auditions de la 20ème saison de "La France a un incroyable talent".

Un quatrième épisode sous haute tension : trois Golden Buzzers déjà, des frissons à chaque émission… et ce n’est pas fini : la suite s’annonce explosive entre nouvelles disciplines et moments totalement imprévisibles !

Entre émotions brutes et performances spectaculaires, ce quatrième épisode promet un véritable ascenseur émotionnel.

Sur scène, tout peut arriver : les coups de cœur fulgurants, les ratés mémorables, les surprises de dernière minute…

Le jury, Éric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara, en redemande et se laisse surprendre par des candidats plus déterminés que jamais.

Les artistes de cette semaine sauront-ils enfin déclencher le fameux Platinium Buzzer ?

Dans cette quatrième soirée, vous allez découvrir :

Compagnie À pas de velours

Originaire de Saint-Étienne, la compagnie “À pas de velours” réunit 19 jeunes danseurs âgés de 10 à 25 ans. Leur création, inspirée du film culte Psychose d’Hitchcock, explore l’effervescence mystérieuse d’un hôtel où chaque porte cache une histoire. Entre tension, curiosité et mouvement, la chorégraphie plonge le spectateur dans un univers aussi élégant qu’inquiétant. Le jury sera-t-il sensible à cette performance ?

Timothé Poissonnet

Identifiable par ces tenues hautes en couleurs, ce parisien de 36 ans fait du stand up assez peu conventionnel. Sur scène, ou plutôt dans le public, cet hyperactif se faufile entre les rangées, provoquant des fous rires… et parfois quelques torticolis, comme il aime à le rappeler. Arrivera-t-il à conquérir le jury pour passer à la prochaine étape ?

Schumacher duo

Première apparition en France pour Yuya et Shimada, un duo totalement déjanté. Leur spécialité : un numéro de comedy show totalement déjanté où, en un clin d’œil, ils se transforment en animaux grâce à leurs masques. Un concentré d’humour, d’énergie et de folie. Réussiront-ils à embarquer jury et public dans leur monde ?

Timéo

À seulement 10 ans, Timéo manie la guitare électrique comme un vrai pro ! Avec son énergie débordante et son jeu ultra-rapide, ce petit prodige du rock enflamme déjà la scène. Inspiré par son père musicien, il joue depuis seulement deux ans. Son rêve ? devenir le meilleur guitariste du monde !

Marin Saint Paul

Pendant cette soirée d’audition va se produire un moment pour le moins inattendu : une fausse séance de sonothérapie orchestrée par… Éric Antoine lui-même pour marquer les 20 ans de l’émission ! Avec ses bols chantants et son air mystique, Marin Saint Paul piège ses trois compères du jury et le public. Un final aussi drôle qu’improbable !