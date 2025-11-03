recherche
"Super Nanny" en Suisse chez Elisabet et Rafaël, mardi 4 novembre 2025 sur TFX (vidéo)

"Super Nanny" en Suisse chez Elisabet et Rafaël, mardi 4 novembre 2025 sur TFX (vidéo)

Mardi 4 novembre 2025 à 21:10, TFX rediffusera l'épisode de "Super Nanny" dans lequel Sylvie Jenaly se rend en Suisse. Et pour une fois, ce sont les enfants qui l’ont appelée à la rescousse…

Elisabet et Rafaël sont les heureux parents de quatre enfants, Abel (9 ans), Séléna (7 et demi) et enfin les jumelles Amalia et Alma (4 ans).

De prime abord il est difficile pour Super Nanny de déceler les problèmes de cette famille chez qui tout à l’air de fonctionner. Mais en réalité depuis l’arrivée des jumelles, rien ne va plus. Le couple est épuisé et a dû mal à gérer les crises des enfants, notamment la petite Amalia qui leur donne du fil à retordre. À tel point qu’Elisabet n’ose plus sortir de chez elle et préfère rester à la maison pour éviter tout conflit éventuel.

Grâce à son empathie et sa franchise, notre Super Nanny nationale comprend petit à petit la raison de sa présence. Les ainés se sentent délaissés, le couple s’est oublié et les jumelles ont pris le contrôle.

Pas de panique, Super Nanny a une solution à tout ! Et même si Amalia ne va pas lui faciliter la tâche, nul doute que cette famille va retrouver une forme de sérénité et de complicité.

