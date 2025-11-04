Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 5 novembre 2025 sur TFX

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Lionel face à Dawari et son association

Lionel, Chauffeur routier de 56 ans, Essonne. Ancien éducateur devenu chauffeur poids lourd, Lionel lance un véritable SOS aux Cleaners pour venir en aide à son frère aîné, Xavier.

À la suite de trois AVC, ce dernier se retrouve dans l'incapacité d'entretenir son logement. L'appartement est désormais impraticable et insalubre. L'état de santé de Xavier ne lui permet plus d'y faire face, si bien qu'il vit actuellement chez son petit frère. La situation dépasse la famille, désemparée devant l'ampleur du problème. Lionel, assume tout au quotidien : travail, courses, repas et démarches administratives. Malgré ses efforts, il se retrouve aujourd'hui à bout de ressources. Les entreprises de nettoyage sollicitées ont refusé d'intervenir, tant le chantier est considérable.

Ne voyant plus d'issue, Lionel fait appel aux experts du ménage pour redonner à son frère l'accès à son appartement et une forme d'indépendance dans des conditions de vie saines et dignes.

Les Cleaners seront-ils à la hauteur de cet appel à l'aide ?

Dawari 48 ans, et Yasmine 22 ans, Massy Palaiseau (91) Chaque matin, Dawari et Yasmine se lèvent avec la même conviction : aider les jeunes grâce à leur association sportive, Humanitaria. Pourtant, les locaux où ils conçoivent leurs projets sont loin de refléter leur dynamisme et leur générosité. Plus proches d'une salle des profs sans âme que du QG d'une association active, avec des murs blancs tristes et un désordre permanent.

Aujourd'hui, Dawari et Yasmine font appel aux Cleaners pour apporter un souffle de fraîcheur et des solutions de rangement.

Dans quelques semaines débutera la période des maraudes, durant laquelle ils prépareront des denrées alimentaires pour les plus démunis. En parallèle, ils accueilleront de jeunes étudiants en difficulté pour les aider dans leurs devoirs. Ils rêvent de mener ces projets dans un centre d'accueil organisé, chaleureux et digne de leurs valeurs.

Une mission pleine d'entraide attend les Cleaners.