"Le meilleur pâtissier" jeudi 6 novembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le huitième épisode du "Meilleur pâtissier" : « Mon petit chou à la crème.

Éclair, religieuse, Paris-Brest, profiterole, croquembouche, ou tout simplement chou à la crème… cette semaine, Le meilleur pâtissier célèbre un des desserts préférés des Français : le chou !

Épreuve du classique revisité • La très gourmande religieuse

Pour commencer la soirée, les pâtissiers s’attaquent à un monument de la pâtisserie française, une star des vitrines de boulangerie : la religieuse ! Cyril Lignac sera intraitable, il attend une pâte à choux parfaitement cuite et dodue, une garniture ultra-savoureuse, un glaçage net et précis, et surtout une création au visuel original faite de deux choux superposés !

Épreuve technique • Les cygnes infernaux !



Tout droit sorti du grimoire de Mercotte, ce dessert des plus raffinés né au 19e siècle était à l’origine destiné à la haute société : deux magnifiques cygnes en pâte à choux, garnis de ganache au sésame et d’un confit abricot, surmontés d’une crème légère tantôt noire, tantôt blanche…. Aux pâtissiers d’impressionner le jury par leur précision et leur délicatesse !

Épreuve créative • Monumental dessert !



Tour Eiffel, Tour de Pise ou Viaduc de Millau, … les pâtissiers doivent réaliser un monument mblématique de leur ville, de leur région, ou du pays qu’ils portent dans leur cœur ! Mais attention, cette création monumentale devra être réalisée à la façon d’une pièce montée… de choux ! Et pour guider nos pâtissiers amateurs dans cette mission d’architecture pâtissière, Cyril et Mercotte ont fait appel à un monument de la pâtisserie française : le grand Chef Jeffrey Cagnes !

Alors que ce pâtissier amateur souhaite incorporer une purée de haricots à son gâteau, Cyril Lignac reste sceptique.