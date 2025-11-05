"La Carte aux trésors" en Auvergne sur France 3 vendredi 7 novembre 2025

Vendredi 7 novembre 2025 à 21:10, "La carte aux trésors" sera de retour sur France 3 avec Cyril Féraud pour un numéro qui se déroule au cœur des volcans d'Auvergne.

Cette semaine, Cyril Féraud vous fait découvrir l’Auvergne pour une chasse au trésor spectaculaire au cœur des volcans ! Delphine (rouge) et Alain (bleu) s’élancent dans les Combrailles, entre méandres de la Sioule, villages perchés et sommet du puy de Dôme. Une aventure grandiose en pleine nature !

La zone de jeu s’étend de Messeix au sud jusqu’à Menat au nord, en passant par Herment, Queuille et Saint-Gervais-d’Auvergne, le long de la pittoresque vallée de la Sioule.

Les deux candidats, Delphine et Alain, s’élancent du puy de Dôme à la découverte des paysages spectaculaires des Combrailles : des méandres vertigineux de la Sioule, aux grands espaces boisés, en passant par les plateaux granitique et les nombreux étangs, derniers vestiges de l'existence de très anciens volcans. Des paysages surprenants, différents, colorés avec de nombreux points de vue sur la chaîne des Puys et le puy de Dôme, une véritable boussole pour les candidats.

Un jeu en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

Le trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps, tels « L'énigme sans hélico » dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé, « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois.