"Fauteuils d’orchestre" vendredi 7 novembre 2025 sur France 5, les invités d'Anne Sinclair

L’émission de musique classique de référence sur le service public retrouve le théâtre du Châtelet à Paris pour une nouvelle émission exceptionnelle diffusée vendredi 7 novembre 2025 à 21:05 sur France 5.

Depuis le Théâtre du Châtelet, Anne Sinclair reçoit dans ce nouveau numéro de "Fauteuils d’orchestre" Benjamin Bernheim, artiste reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands ténors au monde. Il sera rejoint par Ermonela Jaho, soprano albanaise, acclamée sur les scènes du monde entier pour son intensité émotionnelle et sa voix exceptionnelle.

Elle accueillera également la soprano américaine Lisette Oropesa et l'un des barytons français les plus talentueux, Florian Sempey.

Le journaliste de France Musique Max Dozolme consacrera un sujet à l’opéra de Puccini Madame Butterfly, œuvre fétiche d’Ermonela Jaho.

La violoniste Elise Bertrand, « Révélation soliste instrumental » des Victoires de la Musique 2024, viendra interpréter un concerto de Mozart.

Enfin, la seconde partie de l’émission offrira, selon la tradition, un véritable concert mettant à l’honneur ces quatre exceptionnels artistes lyriques.

Ils seront accompagnés tout au long de la soirée par l’Orchestre national d’Ile-de-France, dirigé par Michele Spotti.