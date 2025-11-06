recherche
"N'oubliez pas les paroles !", premier prime des Masters samedi 8 novembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 6 novembre 2025 202
Samedi 8 novembre 2025 à 21:10 sur France 2, retrouvez Nagui dans les Masters de "N'oubliez pas les paroles !" qui entrent dans la dernière ligne droite avant les quarts de finale.

La compétition des Masters de "N’oubliez pas les paroles !" poursuit sa montée en intensité avec un prime capital dans cette édition 2025 inspirée de la Ligue des Champions.

Après déjà plusieurs semaines d’affrontements entre les 32 maestros légendaires, l’heure est venue d’aborder la dernière ligne droite avant les quarts de finale.

Au programme de cette soirée : Les derniers matchs de la première phase de la compétition qui vont opposer notamment les 8 meilleurs maestros de l’émission.

En tout, six matchs décisifs, où les maestros tenteront de consolider leur place au classement ou d’obtenir leur ticket pour la suite de l’aventure.

Benoît, Margaux, Laurens, Manon, Renaud, Jennifer, Natacha, Charlotte et bien d’autres visages familiers du micro d’argent vont se retrouver face à face dans des duels à haute intensité, où la moindre erreur peut coûter cher.

À ce stade de la compétition, chaque point compte : certains peuvent déjà viser une qualification directe pour les quarts, tandis que d’autres devront tout donner pour rejoindre les barrages du prochain prime.

Chaque mot oublié peut changer le cours du jeu… Alors, entre émotions, performances impressionnantes et retournements de situation, Nagui accompagnera les maestros pour cette soirée sous haute tension.

Suivez nous...