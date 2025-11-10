"Super Nanny" chez Mélissa et Aymeric mardi 11 novembre 2025 sur TFX (vidéo)

Mardi 11 novembre 2025 à 21:05, TFX vous proposera de revoir l'épisode de “Super Nanny” dans lequel Sylvie vient en aide à Mélissa, Aymeric et leurs trois enfants.

Bienvenue chez Mélissa et Aymeric, qui sont les parents de Natéo (9 ans), Rafaël (4 ans et demi) et Milo (21 mois).

Ce jeune couple très uni vient de réaliser son rêve : devenir propriétaire d’une petite fermette à retaper. Mais malheureusement, le rêve s’est vite transformé en cauchemar !

Le couple va donner du fil à retordre à notre Super Nanny. Car devoir gérer trois petits garçons dynamiques et terminer les travaux de la maison est devenu impossible ! Surtout quand il faut aussi jongler avec les colères de Rafaël, la pré- adolescence de Natéo et, travailler à domicile !

Aujourd’hui la maison du bonheur s’est transformée en maison du chaos et nos jeunes parents ne savent plus comment s’en sortir. Ils ont même envisagé de louer un deuxième logement afin de souffler chacun de leur côté sans enfants et sans travaux une semaine sur deux !

Super Nanny va donc devoir prendre les problèmes un à un afin de proposer des solutions viables à ce jeune couple, et comme elle le dit elle-même "l’organisation c’est la liberté". Et, même si Mélissa se plie en quatre pour rendre heureux ses garçons, parfois il faut privilégier la simplicité pour garantir des bons moments. Mais la maman est-elle capable de lâcher du leste ? Rien de moins sûr...

Une fois la phase d’observation terminée et chargée d’émotion, place aux nouvelles règles. Un défi de plus pour la gouvernante : les faire appliquer ! Ni une ni deux, un plan d’action est mis en place mais sera-t-il assez efficace pour redonner le sourire à ces parents ? Les trois garçons vont-il accepter de jouer le jeu ? Les réponses à ces questions dans cet épisode de Super Nanny.