recherche
Divertissements

"La grosse rigolade" de retour sur W9 avec Cyril Hanouna mercredi 12 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 167
"La grosse rigolade" de retour sur W9 avec Cyril Hanouna mercredi 12 novembre 2025

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:25, retrouvez Cyril Hanouna sur W9 dans un nouveau numéro inédit de "La grosse rigolade".

Avec La Grosse Rigolade, l’émission 100 % humour dans laquelle tout peut arriver, Cyril Hanouna orchestre un show exceptionnel, entouré de complices prêts à raconter leurs meilleures blagues.

Entre improvisations délirantes et fous rires incontrôlables, rendez-vous pour un moment de pure folie télévisuelle.

La Grosse Rigolade promet une véritable décharge de bonne humeur à partager. Le mot d’ordre : rire ensemble, fort et sans modération.

Parce qu’en 2025, le meilleur remède à tout, c’est encore… une grosse rigolade !

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

11 novembre 2025 - 13:11

Sur le même thème...

Inédit de &quot;Cleaners les experts du ménage&quot; mercredi 12 novembre 2025 sur TFX

Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 12 novembre 2025 sur TFX

11 novembre 2025 - 12:06

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par…

10 novembre 2025 - 15:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...