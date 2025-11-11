"La grosse rigolade" de retour sur W9 avec Cyril Hanouna mercredi 12 novembre 2025

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:25, retrouvez Cyril Hanouna sur W9 dans un nouveau numéro inédit de "La grosse rigolade".

Avec La Grosse Rigolade, l’émission 100 % humour dans laquelle tout peut arriver, Cyril Hanouna orchestre un show exceptionnel, entouré de complices prêts à raconter leurs meilleures blagues.

Entre improvisations délirantes et fous rires incontrôlables, rendez-vous pour un moment de pure folie télévisuelle.

La Grosse Rigolade promet une véritable décharge de bonne humeur à partager. Le mot d’ordre : rire ensemble, fort et sans modération.

Parce qu’en 2025, le meilleur remède à tout, c’est encore… une grosse rigolade !