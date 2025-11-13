"N'oubliez pas les paroles !", le prime des barrages samedi 15 novembre 2025 sur France 2

Samedi 15 novembre 2025 à 21:10 sur France 2, la compétition des Masters de "N'oubliez pas les paroles !" entre dans une phase décisive : celle des barrages.

Après une première phase palpitante, inspirée de la Ligue des Champions, les 6 premiers maestros du classement se sont qualifiés directement pour les quarts de finale.

Place aux barrages : les 4 maestros arrivés respectivement 7ème, 8ème, 9ème et 10ème vont tenter de décrocher l’une des 2 places restantes en quarts de finale lors de cette soirée.

Une mécanique impitoyable : 2 matchs Aller/Retour où les vainqueurs seront qualifiés pour la suite de la compétition et les perdants définitivement éliminés.

Cette soirée s’annonce imprévisible : les duels seront sans filet, chaque mot oublié pouvant sceller le sort d’un maestro.

Ce sera donc la dernière chance d’intégrer le tableau final et de poursuivre le rêve du titre suprême !

Nagui orchestrera ces duels décisifs où la tension sera palpable, entre stratégie et performances vocales de haut vol.