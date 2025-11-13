recherche
Divertissements

"N'oubliez pas les paroles !", le prime des barrages samedi 15 novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025 145
"N'oubliez pas les paroles !", le prime des barrages samedi 15 novembre 2025 sur France 2

Samedi 15 novembre 2025 à 21:10 sur France 2, la compétition des Masters de "N'oubliez pas les paroles !" entre dans une phase décisive : celle des barrages.

Après une première phase palpitante, inspirée de la Ligue des Champions, les 6 premiers maestros du classement se sont qualifiés directement pour les quarts de finale.

Place aux barrages : les 4 maestros arrivés respectivement 7ème, 8ème, 9ème et 10ème vont tenter de décrocher l’une des 2 places restantes en quarts de finale lors de cette soirée.

Une mécanique impitoyable : 2 matchs Aller/Retour où les vainqueurs seront qualifiés pour la suite de la compétition et les perdants définitivement éliminés.

Cette soirée s’annonce imprévisible : les duels seront sans filet, chaque mot oublié pouvant sceller le sort d’un maestro.

Ce sera donc la dernière chance d’intégrer le tableau final et de poursuivre le rêve du titre suprême !

Nagui orchestrera ces duels décisifs où la tension sera palpable, entre stratégie et performances vocales de haut vol.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 septembre 2025 sur France 5

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 septembre 2025 sur France 5

13 novembre 2025 - 15:15

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; jeudi 13 novembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" jeudi 13 novembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

13 novembre 2025 - 09:09

A ne pas manquer...

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 septembre 2025 sur France 5

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 septembre 2025 sur France 5

13 novembre 2025 - 15:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...