"Basique, le concert" de Vitaa vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

Vendredi 14 novembre 2025 à 23:00 sur France 2, Vitaa illuminera le plateau de "Basique, le concert" dans une expérience immersive au cours de laquelle elle reviendra sur les morceaux marquants de sa discographie.

Après plus de vingt ans de carrière et huit albums à succès, Vitaa s’impose aujourd’hui comme l’une des voix les plus puissantes et emblématiques de la scène française.

De ses débuts aux côtés de Diam’s à ses triomphes en solo, l’artiste n’a cessé de se réinventer, entre sincérité, émotion et modernité.

Son dernier projet, Charlotte, marque un tournant intime et artistique : un retour à soi, à la femme derrière l’artiste, où Vitaa se livre avec authenticité sur son parcours, ses doutes et ses renaissances. C’est cette facette à la fois sensible et lumineuse qu’elle dévoile sur le plateau de Basique, le concert.

Accompagnée de ses musiciens et choristes, Vitaa offre un show vibrant mélangeant pop, R&B, soul et influences urbaines. Une performance à la hauteur de sa carrière où s’enchaînent les titres phares de son répertoire : « À fleur de toi », « Je te le donne », « Comme d’hab », « Promets-moi », « Avant toi » ou encore « Confessions ». Des chansons qui ont marqué toute une génération et qui résonnent encore aujourd’hui par leur justesse.

La chanteuse alterne puissance et douceur, moments intimes et élans fédérateurs. À travers cette setlist, qui reprend la configuration de sa tournée « Charlotte », Vitaa raconte son histoire : celle d’une femme libre, forte et sincère, qui n’a jamais cessé d’aller au bout de ce qu’elle veut raconter.

Pour sublimer ce moment hors du temps, Basique, le concert déploie un dispositif scénique exceptionnel : jeu de lumière sophistiqué, projections visuelles et mise en scène immersive, pensée pour mettre en valeur la voix et la présence de l’artiste. Sans même être présents dans la salle, les téléspectateurs seront plongés au cœur d’un live intense et sensible, véritable célébration d’une carrière d’exception.

Vitaa, artiste complète et intemporelle, confirme une fois encore sa place parmi les grandes voix de la scène française contemporaine, entre force et émotion.