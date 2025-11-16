recherche
Divertissements

Le spectacle "Tempête émotionnelle" d'Élodie Da Silva diffusé sur France 4 mardi 18 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 141
Le spectacle "Tempête émotionnelle" d'Élodie Da Silva diffusé sur France 4 mardi 18 novembre 2025

Mardi 18 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera le spectacle "Tempête émotionnelle" d'Élodie Da Silva capté en avril dernier par Seralf Flares au Casino de Paris.

Élodie Da Silva revient sur scène avec Tempête émotionnelle, un spectacle aussi drôle que percutant, où elle explore avec finesse et autodérision les tempêtes qui secouent nos relations au quotidien.

À travers des situations dans lesquelles nous nous reconnaitrons tous, Élodie Da Silva nous invite à rire de nous-mêmes — mais aussi à comprendre ce qui se joue derrière ces moments d’implosion intérieure.

Un spectacle drôle, sensible et terriblement humain, qui nous propose, avec humour et humilité, d’apprendre à naviguer dans ces eaux troubles pour retrouver des relations plus sereines… ou du moins, de s’en approcher. 

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

"Grands Reportages" : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

16 novembre 2025 - 13:34

Sur le même thème...

&quot;La France a un incroyable talent&quot; mardi 18 novembre 2025, dernières auditions sur M6 (vidéo)

"La France a un incroyable talent" mardi 18 novembre 2025, dernières auditions sur M6 (vidéo)

16 novembre 2025 - 13:19

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

15 novembre 2025 - 15:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...