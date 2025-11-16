Le spectacle "Tempête émotionnelle" d'Élodie Da Silva diffusé sur France 4 mardi 18 novembre 2025

Mardi 18 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera le spectacle "Tempête émotionnelle" d'Élodie Da Silva capté en avril dernier par Seralf Flares au Casino de Paris.

Élodie Da Silva revient sur scène avec Tempête émotionnelle, un spectacle aussi drôle que percutant, où elle explore avec finesse et autodérision les tempêtes qui secouent nos relations au quotidien.

À travers des situations dans lesquelles nous nous reconnaitrons tous, Élodie Da Silva nous invite à rire de nous-mêmes — mais aussi à comprendre ce qui se joue derrière ces moments d’implosion intérieure.

Un spectacle drôle, sensible et terriblement humain, qui nous propose, avec humour et humilité, d’apprendre à naviguer dans ces eaux troubles pour retrouver des relations plus sereines… ou du moins, de s’en approcher.