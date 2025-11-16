Pour la première fois en prime time sur W9, découvrez pendant 90 minutes un véritable plateau 100% stand- up avec les meilleurs humoristes de la nouvelle génération.

Ils sont drôles, sans filtre et chacun dans leur style, ils se moquent avec beaucoup de talent des absurdités de leur vie et de la société de manière générale.

Ce spectacle promet d’être un cocktail explosif d’humour sans filtre, où les talents se succéderont : Laura Domenge, Tania Dutel, Jonathan O’Donnell, Arnaud Demanche, Nash, Tareek, Jérémy Lorca, Tony Saint Laurent ou encore Umüt Koker.

À cette occasion, Élodie Gossuin qui présentera la soirée, en profitera pour mettre en lumière et nous sensibiliser au diabète de type 1 (DT1), dont la journée mondiale de sensibilisation a lieu le 14 novembre.

Chaque année en France, 3 000 enfants sont diagnostiqués avec un diabète de type 1 (DT1), une maladie auto-immune chronique ayant pour conséquence une carence totale en une hormone vitale, l’insuline. De plus en plus répandu, le DT1 transforme profondément leur vie et celle de leur famille. Malgré le bouleversement qu’induit cette maladie, elle reste méconnue du grand public et est trop rarement évoquée dans le débat médiatique. Et ce, alors que l’incidence du diabète de type 1 a doublé en 15 ans en France. Derrière les statistiques, ce sont des enfants et des jeunes, leurs familles, leurs proches, qui font face avec courage aux contraintes que le DT1 fait peser sur leur quotidien.