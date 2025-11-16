"Super Nanny" chez Jessica et Christophe à revoir mardi 18 novembre 2025 sur TFX

Mardi 18 novembre 2025 à 21:05, TFX vous proposera de revoir l'épisode de “Super Nanny” dans lequel Sylvie vient en aide à Jessica, Christophe et leurs quatre enfants.

Maman poule et papa qui travaille trop, comment laisser grandir nos 4 enfants ?

Jessica et Christophe ont quatre enfants. Les jumeaux Kayna et Kelyan (7 ans), un grand bonheur, mais aussi un grand bouleversement pour commencer leur vie de parents !

Le chamboulement s'est poursuivi avec l’arrivée de Kenzo (3 ans) puis de Kaylsie (3 mois).

Depuis l’arrivée de la petite dernière, Kaylsie, rien ne va plus à la maison : Kayna rejette son frère jumeau et fait tout pour provoquer Jessica. Kenzo, lui, suit l’exemple de sa grande sœur en provoquant sa mère, quant à Kelyan, il s’exclut de la famille et se renferme sur lui-même.

Aujourd’hui, Jessica ne sait plus comment faire et ne trouve de réconfort et d’amour qu’auprès de sa petite dernière de 3 mois, Kaylsie.

Pour cette jeune maman, c’est compliqué de compter sur l’aide de son mari qui travaille 7 jours sur 7 ! Christophe aimerait aider Jessica, il ne supporte plus de la voir malheureuse et de voir sa famille se déchirer, mais le manque de temps et de savoir-faire met en échec toutes ses tentatives pour aider Jessica.

Dans cette maison il y a plus de conflits que d’amour selon les parents... Il est temps que Super Nanny intervienne !

Comment réconcilier les jumeaux qui se font la guerre ? Comment changer les mauvaises habitudes des parents ? Comment redonner sa place à un papa qui travaille tous les jours ? Ce sont autant de défis qui attendent Super Nanny dans cette nouvelle famille ! Et, si retrouver de la complicité était la solution ?