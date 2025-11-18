"Le meilleur pâtissier" jeudi 20 novembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le 11ème épisode du "Meilleur pâtissier" : « Passions fruits ».

Pour ces quarts de finale, les cinq pâtissiers toujours en lice se confrontent à l'un des thèmes les plus gourmands de la saison : les gâteaux fruités !

Épreuve du classique revisité • Passion pavlova

Cyril demande aux pâtissiers de revisiter un dessert aussi aérien qu'incroyablement gourmand : la pavlova ! Qui fera la meringue la plus craquante, la crème la plus onctueuse et, surtout, qui créera la revisite la plus originale et généreuse en fruits ?

Épreuve technique • La périlleuse et délicieuse tulipe hollandaise à la framboise



Les pâtissiers doivent réaliser un magnifique panier et son anse torsadée en nougatine, le tout garni d'une ganache légère, surmontée de dizaines de framboises ! L'exploit est de faire apparaître, à la coupe, une framboise géante en coulis… de framboise !

Épreuve créative • Incroyables fruits XXL

Les pâtissiers vont réaliser leur fruit préféré mais en format XXL ! Cyril et Mercotte, épaulés par le légendaire chef François Perret, attendent des créations aux visuels bluffants et aux goûts intensément fruités !

Extrait vidéo

Pour son gâteau en format XXL, Victoria choisit de réaliser une grappe de raisin avec un insert au vin chaud !