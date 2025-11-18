recherche
Divertissements

"Le meilleur pâtissier" jeudi 20 novembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 18 novembre 2025 113
"Le meilleur pâtissier" jeudi 20 novembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le 11ème épisode du "Meilleur pâtissier" : « Passions fruits ».

Pour ces quarts de finale, les cinq pâtissiers toujours en lice se confrontent à l'un des thèmes les plus gourmands de la saison : les gâteaux fruités !

Épreuve du classique revisité  Passion pavlova

Cyril demande aux pâtissiers de revisiter un dessert aussi aérien qu'incroyablement gourmand : la pavlova ! Qui fera la meringue la plus craquante, la crème la plus onctueuse et, surtout, qui créera la revisite la plus originale et généreuse en fruits ?

Épreuve technique  La périlleuse et délicieuse tulipe hollandaise à la framboise

Les pâtissiers doivent réaliser un magnifique panier et son anse torsadée en nougatine, le tout garni d'une ganache légère, surmontée de dizaines de framboises ! L'exploit est de faire apparaître, à la coupe, une framboise géante en coulis… de framboise !

Épreuve créative  Incroyables fruits XXL

Les pâtissiers vont réaliser leur fruit préféré mais en format XXL ! Cyril et Mercotte, épaulés par le légendaire chef François Perret, attendent des créations aux visuels bluffants et aux goûts intensément fruités !

Extrait vidéo

Pour son gâteau en format XXL, Victoria choisit de réaliser une grappe de raisin avec un insert au vin chaud !

Dernière modification le mardi, 18 novembre 2025 10:59
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 20 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 20 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

18 novembre 2025 - 11:24

Sur le même thème...

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 20 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 20 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

18 novembre 2025 - 11:24

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par…

17 novembre 2025 - 11:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...