"Serge Lama, le dernier rappel" vendredi 21 novembre 2025 sur France 3, les artistes présents

Vendredi 21 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Serge Lama, le dernier rappel", une soirée de célébration exceptionnelle d’un artiste qui a tant donné à la chanson française.

À l'occasion de la sortie de son ultime album "Poètes", une ôde intense au pouvoir des mots et à la poésie, l'artiste de légende Serge Lama nous offre une soirée unique, une soirée d’émotion et de célébration.

Depuis le Théâtre Marigny, Serge Lama nous convie à son dernier rappel : le dernier salut d’un géant de la chanson française.

Au fil de 20 dates marquantes, nous revivrons la destinée d’un artiste qui a traversé les époques et marqué plusieurs générations.

Pour cette ultime fête, les plus grands noms de la chanson française seront réunis autour de lui pour le célébrer.

Présentée par Faustine Bollaert, cette émission retracera son parcours, ses combats, ses triomphes et ses chansons inoubliables.

Il y aura ses amis de toujours : Nana Mouskouri, Enrico Macias, Salvatore Adamo, Marie-Paule Belle, Chantal Goya, Laurent Gerra.

Ceux qu’il a accompagnés et encouragés : Florent Pagny, Isabelle Boulay, Patrick Bruel, Laura Fabian.

Ceux qu’il admire aujourd’hui : Zaz, Bénabar, Anggun et bien d’autres encore.

Les auteurs et compositeurs qui ont écrit à ses côtés : Pascal Obispo, Calogero, Francis Cabrel, Julien Clerc entre autres seront aussi présents.

Mais au-delà des noms, c’est toute la chanson française qui viendra lui dire merci.

Des artistes, des amis, des complices, des voix qui résonnent avec la sienne depuis toujours et des comédiens qu’il affectionne, comme Pierre Arditi et Mathilde Seigner, seront là pour lui rendre hommage.

Serge Lama nous offre, une dernière fois, le cadeau de sa voix sur une grande scène de télévision.

Un moment suspendu, à la fois tendre, fort et vibrant, à ne pas manquer sur France 3.

Rendez-vous le 21 novembre pour une émission exceptionnelle autour de Serge Lama avec : Nana Mouskouri, Enrico Macias, Salvatore Adamo, Marie-Paule Belle, Chantal Goya, Laurent Gerra, Florent Pagny, Isabelle Boulay, Patrick Bruel, Lara Fabian, Zaz, Bénabar, Anggun, Pascal Obispo, Calogero, Francis Cabrel, Julien Clerc, Pierre Arditi et Mathilde Seigner et la compagnie du Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault et les danseurs du Paradis Latin.