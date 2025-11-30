"La France a un incroyable talent" mardi 2 décembre 2025, 2ème quart de finale sur M6 (vidéo)

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le deuxième quart de finale de la 20ème saison de "La France a un Incroyable Talent".

Après six semaines d’auditions riches en émotions, en surprises et en performances spectaculaires, place à la nouvelle étape du concours.

Pour ces artistes, un nouveau défi commence : ils devront prouver qu’ils savent se réinventer, se surpasser et qu’ils méritent leur place en demi-finale. Le jury : Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy, sera plus que jamais exigeant.

Certains artistes ont déjà une longueur d’avance : les Golden Buzzers attribués par nos juges ainsi que par Karine Le Marchand ont permis à cinq talents de passer directement en demi-finale. Et le Platinium Buzzer, quant à lui, propulse déjà un talent en finale !

Dans cette seconde soirée des quarts de finale, vous allez découvrir 13 numéros toujours plus audacieux et surprenants. Seuls les 5 meilleurs poursuivront l’aventure.

Claudio Capéo, chanteur franco-italien, prendra place aux côtés du jury, prêt à partager ses émotions et dégainer son Golden Buzzer personnel.

Qui réussira à décrocher son ticket pour la demi-finale ?

Pour le savoir, rendez-vous mardi 2 décembre 2025 à 21:10 sur M6.