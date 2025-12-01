Le concert de Philippe Katerine « Zouzou au Zénith » diffusé sur France 4 lundi 1er décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 à 22:10, juste après le documentaire inédit "T'es où Philippe Katerine ?", France 4 diffusera le concert de Philippe Katerine au Zénith de Paris : « Zouzou au Zénith ».

Après sa performance inclassable lors de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris, Philippe Katerine arrive au Zénith de Paris dans le cadre de sa nouvelle tournée : le « Zouzou Tour ».

Son nouvel album « Zouzou » est un hommage à sa petite chienne de chasse Zouzou, qui l’accompagne depuis 4 ans.

17 chansons audacieuses et musicales et une collaboration inattendue avec sa fille ainée Edie sur le titre « La Chanson d’Edie », où l’on découvre les talents d’imitatrice de cette jeune fille discrète et douée comme son illustre papa.