"T'es où Philippe Katerine ?" un portrait inédit diffusé sur France 4 lundi 1er décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "T'es où Philippe Katerine", un documentaire inédit de Gaëtan Chataigner qui explore trente ans d’images et d’amitié pour dresser le portrait d’un artiste inclassable.

Cela fait près de 30 ans que Gaëtan Chataigner filme son copain Philippe Katerine. Pour ce documentaire, le réalisateur se replonge dans toutes ces images accumulées pour tenter de comprendre comment et pourquoi « son pote artiste » est devenu un tel phénomène.

Il le filme également dans sa vie d'aujourd'hui, riche et trépidante. En le suivant pas à pas, en tournée ou quand il promène son chien, en le questionnant parfois, en écoutant ses proches (sa mère, sa fille, sa sœur), il tisse le portrait touchant, drôle et émouvant de cet artiste des plus singuliers à la fois chanteur, comédien et plasticien.

Dans sa Vendée natale ou dans son atelier, dans les coulisses d'un Zénith ou lors d'une de ses nombreuses expositions « mignonistes » (dont les petits bonshommes roses parcourent aujourd'hui la planète), Philippe Katerine nous ouvre les portes de son petit monde extraordinaire avec joie, simplicité et une grande humanité.

« T’es où Philippe Katerine ? »... toujours un peu difficile de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est bien au cœur de ce documentaire totalement inédit.

Le documentaire sera suivi de la diffusion à 22:10 du concert inédit de Philippe Katerine au Zénith de Paris.