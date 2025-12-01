"Danse avec les stars" : Laure Manaudou rejoint le casting de la prochaine saison sur TF1

L'émission "Danse avec les stars" fera son retour prochainement sur TF1 et accueillera, sur le parquet de danse le plus célèbre de France, de nouvelles personnalités d'exception qui s'élanceront dans une compétition unique !

Laure Manaudou, championne olympique de natation, est la première à rejoindre le casting de "Danse avec les stars" !

Laure Manaudou, l’une des sportives préférées des Français, a marqué à jamais l’histoire du sport. Première nageuse française à décrocher une médaille d’or olympique, elle triomphe aux Jeux d’Athènes en 2004 sur le 400 mètres nage libre, à seulement 17 ans. Ce succès historique est accompagné de deux autres médailles, l’argent sur le 800 mètres nage libre et le bronze sur le 100 mètres dos. Véritable prodige, elle domine rapidement sa discipline, inscrivant son nom dans les annales des plus grandes compétitions.



Jusqu’en 2007, Laure Manaudou remporte en tout 6 médailles mondiales (dont trois titres), 13 médailles européennes (dont 9 titres) et 55 médailles nationales (dont 36 titres). Elle bat également plusieurs fois les records du monde du 200m et du 400m nage libre.

Laure Manaudou a récolté au cours de sa carrière 127 médailles, dont 86 en or. Un palmarès qui fait d'elle l'une des plus grandes championnes de tous les temps.



Depuis son retrait des bassins, Laure s’est affirmée comme une consultante de référence dans le monde du sport commentant en 2024 les épreuves de natation des Jeux de Paris, en suivant les exploits des nageurs français, dont Léon Marchand et évidemment son frère, Florent.