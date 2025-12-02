"La chanson secrète" de retour sur TF1 vendredi 26 décembre 2025 avec Nikos Aliagas

Après le succès des précédentes éditions, "La chanson secrète", présentée par Nikos Aliagas, sera de retour sur TF1 vendredi 26 décembre 2025 à 21:10.

Des personnalités ne savent rien de ce qui va se passer pour eux !

Elles ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste.

Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus.

Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare.

Les invités de ce numéro n'ont pas été encore communiqués par TF1. Nous vous invitons à consulter notre article "La chanson secrète" bientôt de retour sur TF1, les prochains invités de Nikos Aliagas dans lequel nous dévoilons les tournages de l'émission et les invités...