Nouvelle édition des "12 coups de Noël" sur TF1 mercredi 24 décembre 2025, les invités de Jean-Luc Reichmann

Comme chaque année, Jean-Luc Reichmann sera aux commandes de la soirée du réveillon de Noël avec "Les 12 coups de Noël" mercredi 24 décembre 2025 à 21:10.

Pour ce réveillon de Noël d’exception, Jean-Luc Reichmann convie la grande famille des 12 Coups de Midi à une soirée placée sous le signe de la fête, de l’humour, de la féerie et de la magie de Noël, qui nous réserve de nombreuses surprises !

À l’occasion de ce grand rendez-vous, Marine, Mimie Mathy, Kendji Girac et Adil Rami formeront des binômes avec les Maîtres de Midi les plus emblématiques pour soutenir les Restos du Cœur et offrir aux téléspectateurs un Noël solidaire mémorable. À la clé : jusqu’à 100 000 repas offerts à l’association !

Aux côtés de nos prestigieux invités, se retrouveront les trois plus grands Maîtres de Midi de l’histoire : l’incontournable Émilien, plus grand champion de l’émission, le brillant Bruno alias Fifou Dingo, l’exceptionnel Éric Le Breton, ainsi que la nouvelle relève, Cyprien.

Ensemble, ils s’affronteront au cours des manches mythiques des 12 Coups de Midi, le tout dans une ambiance intensément festive ! Les binômes uniront toutes leurs belles énergies et leurs connaissances autour d’un objectif essentiel : offrir aux Restos du Cœur une cagnotte pleine de générosité et d’espoir.

Entre moments magiques, défis généreux, éclats de rire et surprises tout au long de la soirée, cette belle soirée de Noël promet une atmosphère incroyable et un esprit de fête partagé par tous.