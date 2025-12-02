recherche
Le concert "Last Winter Tour" de Gims sera diffusé sur France 2 mardi 23 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 373
Le concert "Last Winter Tour" de Gims sera diffusé sur France 2 mardi 23 décembre 2025

Mardi 23 décembre 2025 à 21:10, France 2 offrira à ses téléspectateurs le concert de Gims "Last Winter Tour" capté à Paris La Défense Arena.

Premier rappeur francophone à remplir le Stade de France en 2019, Gims vise toujours plus haut avec un concert événement dans la plus grande salle d’Europe : Paris La Défense Arena ! Un show phénoménal offert au public de France 2.

20 ans de carrière, 8 millions d’albums vendus et des milliards de streams, Gims est un artiste hors norme, multi-récompensé et adulé par plus de 38 millions de fans à travers le monde.

Dans ce show phénoménal qui a déjà rassemblé 1 million de spectateurs cette année en France, Gims nous propose une performance grandiose avec ses tubes intemporels, tels que « Sapés comme jamais », « Bella » ou, plus récemment, « Ciel ».

Que vous soyez un fan de la première heure ou que vous ayez découvert Gims il y a peu, son charisme scénique et son talent vocal vous embarqueront dans un voyage musical intense.

