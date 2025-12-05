"Le syndrome de l'Écossais" à revoir sur France 4 dimanche 7 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Le syndrome de l'Écossais", une pièce de théâtre mise en scène par Jean-Louis Benoît.

L'histoire en quelques lignes...

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée, mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses...

Une réjouissante cascade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus…

La pièce aborde des thèmes comme la vie conjugale, les faux-semblants, la communication (ou son absence) dans les relations, et les crises de couple. Elle est souvent décrite comme une satire mordante de la vie quotidienne.

Avec : Thierry Lhermitte (Bruno), Bernard Campan (Alex), Christiane Millet (Florence) et Florence Darel (Sophie).