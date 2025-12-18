Les invités de "100% logique" samedi 20 décembre 2025 sur France 2 avec Cyril Féraud

Samedi 20 décembre 2025 à 21:10, Cyril Féraud présentera sur France 2 un nouveau numéro du jeu-événement "100% logique : la réponse est sous vos yeux" placé sous la magie de Noël.

Célébrez les fêtes avec un épisode inédit de "100 % Logique : Spécial Noël", présenté par Cyril Féraud. Un numéro festif, joyeux, avec toute la magie de Noël, où logique, observation et bon sens s’invitent dans un univers enchanté !

Questions aux couleurs de Noël et des Fêtes, cadeaux, tenues de fête : tout est réuni pour une soirée chaleureuse en famille.

Avec la participation de Jeff Panacloc et Jean-Marc, Camille Cerf et Bruno Solo, invités, eux aussi, à tester leur logique parmi les candidats.

Ici, pas besoin de connaissances : un enfant de 10 ans peut réussir aussi bien qu’un adulte de 80 ans. La réponse est toujours... sous vos yeux… encore faut-il la voir ! Les 100 candidats démarrent chacun avec 1 000 €. La moindre erreur les élimine et fait grimper la cagnotte, pouvant aller jusqu’à 100 000 €.

À mesure que les questions deviennent de plus en plus redoutables – de la 95 % à la mythique 1 % –, seuls les plus attentifs resteront en course pour tenter de décrocher la cagnotte.

Qui ira jusqu’à l’ultime question ?

Ce numéro spécial permettra aux téléspectateurs de tester leur logique et de se mesurer à tous les membres de la famille autour du sapin.