recherche
Divertissements

Les invités de "100% logique" samedi 20 décembre 2025 sur France 2 avec Cyril Féraud

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 18 décembre 2025 134
Les invités de "100% logique" samedi 20 décembre 2025 sur France 2 avec Cyril Féraud

Samedi 20 décembre 2025 à 21:10, Cyril Féraud présentera sur France 2 un nouveau numéro du jeu-événement "100% logique : la réponse est sous vos yeux" placé sous la magie de Noël.

Célébrez les fêtes avec un épisode inédit de "100 % Logique : Spécial Noël", présenté par Cyril Féraud. Un numéro festif, joyeux, avec toute la magie de Noël, où logique, observation et bon sens s’invitent dans un univers enchanté !

Questions aux couleurs de Noël et des Fêtes, cadeaux, tenues de fête : tout est réuni pour une soirée chaleureuse en famille.

Avec la participation de Jeff Panacloc et Jean-Marc, Camille Cerf et Bruno Solo, invités, eux aussi, à tester leur logique parmi les candidats.

Ici, pas besoin de connaissances : un enfant de 10 ans peut réussir aussi bien qu’un adulte de 80 ans. La réponse est toujours... sous vos yeux… encore faut-il la voir ! Les 100 candidats démarrent chacun avec 1 000 €. La moindre erreur les élimine et fait grimper la cagnotte, pouvant aller jusqu’à 100 000 €.

À mesure que les questions deviennent de plus en plus redoutables – de la 95 % à la mythique 1 % –, seuls les plus attentifs resteront en course pour tenter de décrocher la cagnotte.

Qui ira jusqu’à l’ultime question ?

Ce numéro spécial permettra aux téléspectateurs de tester leur logique et de se mesurer à tous les membres de la famille autour du sapin.

Dernière modification le jeudi, 18 décembre 2025 11:20
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Meurtres en Périgord vert&quot; sur France 3 samedi 20 décembre 2025

"Meurtres en Périgord vert" sur France 3 samedi 20 décembre 2025

18 décembre 2025 - 11:23

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; jeudi 18 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" jeudi 18 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

18 décembre 2025 - 08:53

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 décembre 2025 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 décembre 2025…

17 décembre 2025 - 14:24 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...