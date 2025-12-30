La finale de "Prodiges" diffusée sur France 2 jeudi 1er janvier 2026

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:10, Faustine Bollaert présentera sur France 2 la grande finale de la 12ème saison de "Prodiges".

Après deux magnifiques demi-finales, l'heure de la grande finale est arrivée pour nos 12 virtuoses finalistes ! Un somptueux spectacle qui promet une soirée musicale riche en émotions !

Toujours sous les regards bienveillants de Faustine Bollaert, et le jury d’exception de l'émission, composé de la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, du violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

Les 12 finalistes de cette saison interpréteront les plus grandes oeuvres de la musique classique pour tenter de devenir le lauréat dans leur catégorie respective : chant, instrument et danse, et accéder au titre de Prodiges 2025 !

Pour sublimer leurs prestations, ils seront à nouveau accompagnés par l’orchestre Divertimento, sous la direction de Zahia Ziouani.

Lequel de nos virtuoses remportera le trophée tant convoité de la 12ème saison de Prodiges ?

Cette prodigieuse finale nous confirmera que le talent n’attend pas le nombre des années.

Les 12 finalistes

Catégorie Instruments

Francesco à la clarinette - Ath (Belgique)

à la clarinette - Ath (Belgique) Lyam au violoncelle - Orny (Suisse)

au violoncelle - Orny (Suisse) Maya au piano - Perth (Australie)

au piano - Perth (Australie) Xiaorao au violon - Courbevoie (Hauts-de-Seine)

Catégorie Danse

César - Trets (Bouches-du-Rhône)

- Trets (Bouches-du-Rhône) Lily-Rose - Perpignan (Pyrénées-Orientales)

- Perpignan (Pyrénées-Orientales) Tylan - Vannes (Morbihan)

- Vannes (Morbihan) Timéa - Rodez (Aveyron)

Catégorie Chant