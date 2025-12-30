recherche
Divertissements

La finale de "Prodiges" diffusée sur France 2 jeudi 1er janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 décembre 2025 160
La finale de "Prodiges" diffusée sur France 2 jeudi 1er janvier 2026

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:10, Faustine Bollaert présentera sur France 2 la grande finale de la 12ème saison de "Prodiges".

Après deux magnifiques demi-finales, l'heure de la grande finale est arrivée pour nos 12 virtuoses finalistes ! Un somptueux spectacle qui promet une soirée musicale riche en émotions !

Toujours sous les regards bienveillants de Faustine Bollaert, et le jury d’exception de l'émission, composé de la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, du violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

Les 12 finalistes de cette saison interpréteront les plus grandes oeuvres de la musique classique pour tenter de devenir le lauréat dans leur catégorie respective : chant, instrument et danse, et accéder au titre de Prodiges 2025 !

Pour sublimer leurs prestations, ils seront à nouveau accompagnés par l’orchestre Divertimento, sous la direction de Zahia Ziouani.

Lequel de nos virtuoses remportera le trophée tant convoité de la 12ème saison de Prodiges ?

Cette prodigieuse finale nous confirmera que le talent n’attend pas le nombre des années.

Les 12 finalistes

Catégorie Instruments

  • Francesco à la clarinette - Ath (Belgique)
  • Lyam au violoncelle - Orny (Suisse)
  • Maya au piano - Perth (Australie)
  • Xiaorao au violon - Courbevoie (Hauts-de-Seine)

Catégorie Danse

  • César - Trets (Bouches-du-Rhône)
  • Lily-Rose - Perpignan (Pyrénées-Orientales)
  • Tylan - Vannes (Morbihan)
  • Timéa - Rodez (Aveyron)

Catégorie Chant

  • Nelson - Saint-Pierre (Martinique)
  • Lola - Saint-Pierre (La Réunion)
  • Mina - Crugny (Marne)
  • Thalia - Vieux-Habitants (Guadeloupe)
Dernière modification le mardi, 30 décembre 2025 11:57
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 1er janvier 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 1er janvier 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

30 décembre 2025 - 12:31

Sur le même thème...

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 1er janvier 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 1er janvier 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

30 décembre 2025 - 12:31

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...