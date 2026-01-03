recherche
"Cauchemar en cuisine" à Beussent lundi 5 janvier 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 3 janvier 2026
"Cauchemar en cuisine" à Beussent lundi 5 janvier 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Beussent.

Dans cet inédit de "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest se rend à Beussent, dans un restaurant du Pas-de-Calais tenu par Betty et Romain.

Comme souvent, il découvre une multitude de problèmes : organisation défaillante, plats sans saveur, hygiène insuffisante…

Mais, fait exceptionnel, un incident va cette fois pousser le chef à bout. La situation dégénère à tel point qu’en plein service, Philippe Etchebest décide de quitter l’établissement.

Parviendra-t-il malgré tout à aider Betty et Romain ? Réussira-t-il à sauver leur restaurant ?

Un épisode sous haute tension !

Extrait vidéo

"C'est un concept ça !" Le chef Etchebest découvre que le plat qui lui a été servi ne contient pas l’ingrédient principal.

