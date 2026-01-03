Le spectacle "Le petit dernier" d'Olivier de Benoist à revoir sur CStar lundi 5 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, CStar vous proposera de revoir le spectacle d'Olivier de Benoist "Le petit dernier" dans lequel il évoque avec humour les moments les plus drôles et les plus absurdes de la vie de famille.

À la suite de la naissance de son quatrième enfant qu'il appelle "Le Petit dernier", Olivier de Benoist propose un one-man-show hilarant.

Dans l'histoire de l'humanité, élever les enfants est une tâche exclusivement féminine, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et Olivier de Benoist en est très content car, selon lui, les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s'agit de s'occuper de leur progéniture.

Fort de son expérience acquise avec quatre enfants, l’humoriste entend enfin révéler aux femmes les secrets d'une éducation réussie…

Ce spectacle est une véritable ode à la contraception, où l'humoriste ne manque pas de partager ses conseils avisés (et parfois surprenants) pour éviter de se retrouver une fois de plus avec un bébé dans les bras.

Mais au-delà de l'humour, "Le petit dernier" est aussi une réflexion sur le rôle de père, sur les joies et les difficultés de cette expérience unique.