"L'Anneau", trois nouveaux numéros diffusés sur France 2 mardi 6 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 127
Mardi 6 janvier 2026 à partir de 21:10 sur France 2, Laurent Luyat vous proposera de découvrir trois nouveaux numéros de "L'Anneau", un nouveau grand jeu d'aventures.

À 2 500 m d’altitude, des candidats venus de toute la France affrontent un adversaire redoutable : L'Anneau !

Une aventure extraordinaire avec, pour la première fois en maître du jeu "L’Anneau", un cercle d'énergie lumineux qui s’inspire de l’univers du gaming.

13 candidats défient L'Anneau !

Ils pensaient que la montagne serait leur plus grand défi... ils avaient tort, car L'Anneau, maître du jeu et du temps, impose ses règles et va les pousser dans leurs retranchements. Dans la neige et le froid polaire du Mercantour, les candidats devront faire face à des défis qui testeront leur endurance et leur détermination. Ils vivront au plus proche de la nature, en pleine montagne, dans un bivouac sommaire, une aventure extrême hors du commun.

Entre solidarité et stratégie, il faudra bien mener son jeu pour gagner de la nourriture et le trésor de L'Anneau, des cristaux cachés dans la nature. A la clé, un seul candidat remportera jusqu’à 100 000 euros. Une seule règle : ne jamais sortir de L'Anneau, sous peine d’élimination.

Épreuves, alliances, stratégies, trahisons : qui réussira à battre L'Anneau ?

Qui réussira à repousser ses limites et à sortir vainqueur de cette aventure inédite ?

L'Anneau

Il est le maître du jeu : il protège de précieux cristaux, d'une valeur allant jusqu'à 100 000 euros et met au défi les participants. L’Anneau, cercle d'énergie, se déplace, se resserre et communique avec les participants via une montre connectée, l'Aiguillon, pour dicter les règles. Un message peut sauver. Un message peut éliminer.

anneau-france2

Le bivouac

La montagne n’est pas un décor, elle impose ses conditions. Les tempêtes ne préviennent pas. La nuit tombe d’un coup. Le bivouac situé dans le vallon de Terre Rouge, est constitué d’une tente, d’un igloo et d’une cabane. Les logements rustiques peuvent changer de mains au fil des épreuves. Ils se gagnent, se perdent, se méritent et L’Anneau peut les remettre en jeu à tout moment.

Les candidats

Ils étaient plus 3 000 à vouloir défier L’Anneau. Après plusieurs semaines de sélection, 13 candidats ont été retenus : des femmes et des hommes venus de toutes les régions de France, âgés de 20 à 53 ans, aux parcours, métiers et personnalités profondément différents.

Chacun arrive avec son histoire. Chacun espère tenir face à la montagne, au froid, aux épreuves… et à L’Anneau.

Les candidats doivent :

  • S'adapter à la nature glaciale, survivre aux tempêtes de neige
  • Résoudre des énigmes pour accéder à la réserve de nourriture
  • Collecter des cristaux pour augmenter leurs gains
  • Franchir les épreuves éliminatoires
  • Ne jamais sortir du périmètre ou du temps imposé par L’Anneau.

Certains s’aguerrissent. D’autres s’effondrent. Certains s’unissent. D’autres s’isolent. La montagne transforme les participants. L’Anneau révèle leur vraie nature.

Un seul sortira vainqueur de cette aventure exceptionnelle !

Dans les épisodes diffusés cette semaine :

Après quatre jours d'aventure, les candidats iront de surprise en surprise. L'Anneau va les mettre au défi du jeu « Le cristal maudit » et il pourrait bien être fatal à l'un d'entre eux.

L'alliance des six va-t-elle résister à la pression du groupe ?

Un incident au bivouac va bouleverser tout le monde...

Dernière modification le dimanche, 04 janvier 2026 12:33
Publié dans Divertissements, Mardi
