Les derniers épisodes du jeu "Pandore" diffusés mardi 6 janvier 2026 sur M6 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 200
Mardi 6 janvier 2026 à partir de 21:10, Olivier Minne vous proposera de découvrir sur M6 les derniers épisodes de "Pandore", un jeu de stratégie et de dépassement de soi, au cœur de la mythologie grecque.

Dans "Pandore", 12 hommes et femmes, choisis pour leur force, leur ténacité et leur culture, doivent affronter des défis inspirés des mythes grecs les plus célèbres, pour remporter une offrande d’une valeur de 100 000 euros :

  • Accomplir les travaux d’Hercule
  • Combattre le cheval de Troie
  • Défier l’épée de Damoclès
  • Vaincre la Méduse
  • Soulever le rocher de Sisyphe
  • Maîtriser le feu de Prométhée
  • Triompher des sirènes
  • Et le plus redoutable de tous, celui de la Boîte de Pandore.

Chaque jeu met à l’épreuve leurs capacités physiques, psychologiques et intellectuelles.

Chaque jour, 2 mortels sont sacrifiés et leur sort est scellé dans la boîte de Pandore. Si, au coucher du soleil, leur nom est toujours dans la boîte, ils doivent s’affronter dans un duel éliminatoire. Et le perdant quitte définitivement cette épopée.

2 mortels sont soumis à la tentation d’ouvrir la boîte et le reste du groupe doit tout faire pour les empêcher d’y accéder, car à chaque fois qu’elle sera ouverte, la malédiction des dieux s’abat sur les mortels et l’offrande diminue.

Alors choisiront-ils leur intérêt personnel ou le bien collectif ?

M6 accélère la diffusion...

Si le premier numéro de "Pandore" a réussi à capter 1,8 million de téléspectateurs le lundi 22 décembre 2025, la suite a été plus difficile. Le jeu a perdu près de la moitié de son audience pour le deuxième numéro, ne rassemblant plus que 952 000 personnes, signe d'une désaffection rapide des téléspectateurs.

Face à cette contre-performance d'audience, M6 a pris la décision de déprogrammer la finale prévue le 12 janvier 2026 à 21:10. Cette finale sera diffusée mardi 6 janvier 2026 en seconde partie de soirée.

La programmation mardi soir sera donc la suivante :

  • 21:10 Pandore épisode 3
  • 22:05 Pandore épisode 4
  • 23:20 Pandore épisode 5
  • 00:25 Pandore épisode 6
Dernière modification le dimanche, 04 janvier 2026 13:22
Suivez nous...