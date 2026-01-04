recherche
Divertissements

"Super Nanny" : 8 à la maison, quand les enfants ont pris le contrôle, mardi 6 janvier 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 190
"Super Nanny" : 8 à la maison, quand les enfants ont pris le contrôle, mardi 6 janvier 2026 sur TFX

Mardi 6 janvier 2026 à 21:00, TFX vous proposera de revoir l'épisode "Super Nanny" dans lequel Sylvie intervient en aide à une nouvelle famille dont les enfants ont pris le contrôle.

Melissa et Christophe ont eu 6 enfants en 6 ans, d’abord les jumeaux Jennifer et Aaron (6 ans), puis Rayan (5 ans), Dylan (4 ans), Kayliah (1 an et demi) et enfin Chelsea (10 mois). Pour eux, fonder une grande famille a toujours été un rêve. Mais maintenant qu’il y a 6 enfants dans la maison, le quotidien est rythmé par les cris, les pleurs, la pression et le stress…

Un énorme désordre dans lequel le couple s'est totalement perdu. De son côté, Mélissa a tout essayé face à sa grande tribu : être une maman « cool », une maman « sévère » ou encore une maman « copine ». Rien n’a changé et, aujourd’hui, elle a besoin d’aide pour trouver son rôle de mère.

Actuellement, ce sont les 6 enfants qui ont pris le dessus et la situation n’est plus gérable. Le couple s’inquiète pour l’avenir, ils aimeraient savoir comment faire pour ramener du calme et une atmosphère sereine au sein de cette famille nombreuse.

Comment changer d’attitude alors que les 6 enfants sont habitués à ce mode de fonctionnement ? Super Nanny va partager tout son savoir-faire pour leur venir en aide.

Dernière modification le dimanche, 04 janvier 2026 13:48
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire de &quot;20h30 le dimanche&quot; ce 4 janvier 2026 avec Laurent Delahousse sur France 2

Sommaire de "20h30 le dimanche" ce 4 janvier 2026 avec Laurent Delahousse sur France 2

04 janvier 2026 - 14:36

Sur le même thème...

Les derniers épisodes du jeu &quot;Pandore&quot; diffusés mardi 6 janvier 2026 sur M6 (vidéo)

Les derniers épisodes du jeu "Pandore" diffusés mardi 6 janvier 2026 sur M6 (vidéo)

04 janvier 2026 - 13:17

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

03 janvier 2026 - 20:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...