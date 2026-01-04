"Super Nanny" : 8 à la maison, quand les enfants ont pris le contrôle, mardi 6 janvier 2026 sur TFX

Mardi 6 janvier 2026 à 21:00, TFX vous proposera de revoir l'épisode "Super Nanny" dans lequel Sylvie intervient en aide à une nouvelle famille dont les enfants ont pris le contrôle.

Melissa et Christophe ont eu 6 enfants en 6 ans, d’abord les jumeaux Jennifer et Aaron (6 ans), puis Rayan (5 ans), Dylan (4 ans), Kayliah (1 an et demi) et enfin Chelsea (10 mois). Pour eux, fonder une grande famille a toujours été un rêve. Mais maintenant qu’il y a 6 enfants dans la maison, le quotidien est rythmé par les cris, les pleurs, la pression et le stress…

Un énorme désordre dans lequel le couple s'est totalement perdu. De son côté, Mélissa a tout essayé face à sa grande tribu : être une maman « cool », une maman « sévère » ou encore une maman « copine ». Rien n’a changé et, aujourd’hui, elle a besoin d’aide pour trouver son rôle de mère.

Actuellement, ce sont les 6 enfants qui ont pris le dessus et la situation n’est plus gérable. Le couple s’inquiète pour l’avenir, ils aimeraient savoir comment faire pour ramener du calme et une atmosphère sereine au sein de cette famille nombreuse.

Comment changer d’attitude alors que les 6 enfants sont habitués à ce mode de fonctionnement ? Super Nanny va partager tout son savoir-faire pour leur venir en aide.