"Alain Souchon en concert ici & là" au Dôme de Paris à revoir sur France 4 mercredi 7 janvier 2026

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:10, France 4 vous proposera de voir ou de revoir "Alain Souchon en concert ici & là" au Dôme de Paris.

Une énergie insoupçonnée et une voix exceptionnelle, (re)découvrez le concert du célèbre chanteur Alain Souchon sur Culturebox !

La tournée Alain Souchon en concert ici & là, fait suite au succès de l'album Âme fifties, sorti en 2019, certifié double disque de platine et sacré album de l'année aux Victoires de la Musique 2020.

Une silhouette unique et élégante, des yeux rêveurs et pétillants, une voix douce : Alain Souchon déploie tout son charme lors de ses concerts.

Ainsi lors de sa dernière tournée, Alain Souchon en concert ici & là, achevée en avril 2022, ce sont plus de 300 000 spectateurs qui se sont réunis à travers 106 concerts partout en France.

Compagnon de route de Laurent Voulzy, auteur de chansons engagées et populaires qui ont marqué chaque décennie, Alain Souchon est un artiste à part dans le paysage de la chanson française. Avec 9 millions de disques vendus et 10 Victoires de la Musique, il séduit avec sa plume malicieuse entre spleen et hédonisme.

Jonglant avec les mots, les rimes et les clins d’œil, l'artiste livre des textes qui reflètent plus que jamais le monde d’aujourd'hui.