recherche
Divertissements

"Être une femme dans les années 60 : la grande expérience" sur M6 mercredi 7 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 5 janvier 2026 135
"Être une femme dans les années 60 : la grande expérience" sur M6 mercredi 7 janvier 2026 (vidéo)

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera "Être une femme dans les années 60 : la grande expérience" une émission qui va proposer à une femme d'aujourd'hui et sa famille une immersion dans le quotidien d’une femme du début des années 60.

Difficile d’imaginer ce qu’était la vie d’une femme il y a seulement 60 ans. Car nos mères et nos grands-mères vivaient dans un monde où l’on attendait d’elles une chose avant tout : être des épouses “parfaites”.

Pour comprendre ce que cela signifiait vraiment, une femme d’aujourd’hui va vivre une grande expérience : pendant plusieurs jours, avec sa famille, elle va retourner dans le passé, dans un appartement figé dans les années 60. Et à l’aide d’images d’archives, elle va apprendre à se comporter en épouse modèle de l’époque.

Comment réagira-t-elle lorsqu’elle devra, comme c’était l’usage, rester à la maison à cuisiner, nettoyer, laver, pour toute sa famille ? Lorsqu’il lui faudra tout faire pour rester belle et mince ? Lorsqu’elle n’aura plus la liberté de s’habiller comme elle le souhaite ? Mais surtout, elle devra se plier à la règle absolue d’alors : obéir à son mari et tout faire pour le satisfaire. Jusqu’où acceptera-t-elle d’aller pour être, au sein de sa propre famille, cette épouse “idéale” qu’on exigeait à l’époque ?

Entre rires, tensions et chocs générationnels, cette expérience va mettre toute la famille à l’épreuve. Et si redevenir une épouse “parfaite” faisait vaciller toutes nos certitudes ?

Pour incarner cette émission, Denise Fabre, célèbre speakerine de 1961 à 1992, a accepté de prêter sa voix pour accompagner les participants et les téléspectateurs.

Une expérience sociale inédite

“Être une femme dans les années 60 : la grande expérience” propose une immersion totale dans la vie d’une épouse “modèle” au début des années 60. De la préparation des repas au ménage, en passant par la toilette, les tenues et surtout l’obéissance totale au mari : une femme d’aujourd’hui devra respecter les normes qu’imposait alors la société aux femmes.

La présence de trois générations enrichit l’expérience : les plus jeunes découvrent une réalité qui les dépasse, tandis que la grand-mère ravive ses souvenirs et apporte un éclairage précieux. Des archives rares contextualisent chaque situation et montrent comment les médias de l’époque façonnaient la vision du rôle féminin. Une émission qui invite à réfléchir sur l’évolution de la place de la femme dans la famille et la société depuis 60 ans.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

05 janvier 2026 - 13:58

Sur le même thème...

&quot;Alain Souchon en concert ici & là&quot; au Dôme de Paris à revoir sur France 4 mercredi 7 janvier 2026

"Alain Souchon en concert ici & là" au Dôme de Paris à revoir sur France 4 mercredi 7 janvier 2026

05 janvier 2026 - 11:49

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par A…

05 janvier 2026 - 13:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...