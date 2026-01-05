"Être une femme dans les années 60 : la grande expérience" sur M6 mercredi 7 janvier 2026 (vidéo)

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera "Être une femme dans les années 60 : la grande expérience" une émission qui va proposer à une femme d'aujourd'hui et sa famille une immersion dans le quotidien d’une femme du début des années 60.

Difficile d’imaginer ce qu’était la vie d’une femme il y a seulement 60 ans. Car nos mères et nos grands-mères vivaient dans un monde où l’on attendait d’elles une chose avant tout : être des épouses “parfaites”.

Pour comprendre ce que cela signifiait vraiment, une femme d’aujourd’hui va vivre une grande expérience : pendant plusieurs jours, avec sa famille, elle va retourner dans le passé, dans un appartement figé dans les années 60. Et à l’aide d’images d’archives, elle va apprendre à se comporter en épouse modèle de l’époque.

Comment réagira-t-elle lorsqu’elle devra, comme c’était l’usage, rester à la maison à cuisiner, nettoyer, laver, pour toute sa famille ? Lorsqu’il lui faudra tout faire pour rester belle et mince ? Lorsqu’elle n’aura plus la liberté de s’habiller comme elle le souhaite ? Mais surtout, elle devra se plier à la règle absolue d’alors : obéir à son mari et tout faire pour le satisfaire. Jusqu’où acceptera-t-elle d’aller pour être, au sein de sa propre famille, cette épouse “idéale” qu’on exigeait à l’époque ?

Entre rires, tensions et chocs générationnels, cette expérience va mettre toute la famille à l’épreuve. Et si redevenir une épouse “parfaite” faisait vaciller toutes nos certitudes ?

Pour incarner cette émission, Denise Fabre, célèbre speakerine de 1961 à 1992, a accepté de prêter sa voix pour accompagner les participants et les téléspectateurs.

Une expérience sociale inédite

“Être une femme dans les années 60 : la grande expérience” propose une immersion totale dans la vie d’une épouse “modèle” au début des années 60. De la préparation des repas au ménage, en passant par la toilette, les tenues et surtout l’obéissance totale au mari : une femme d’aujourd’hui devra respecter les normes qu’imposait alors la société aux femmes.

La présence de trois générations enrichit l’expérience : les plus jeunes découvrent une réalité qui les dépasse, tandis que la grand-mère ravive ses souvenirs et apporte un éclairage précieux. Des archives rares contextualisent chaque situation et montrent comment les médias de l’époque façonnaient la vision du rôle féminin. Une émission qui invite à réfléchir sur l’évolution de la place de la femme dans la famille et la société depuis 60 ans.