"Qui veut être mon associé ?" jeudi 8 janvier 2026 sur M6, voici les entrepreneurs du 1er numéro (vidéo)

Jeudi 8 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le premier numéro de la 6ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Le retour de “Qui veut être mon associé ?” pour sa saison 6 s’annonce plus inspirant que jamais.

Les investisseurs s’apprêtent à découvrir une nouvelle génération d’entrepreneurs aux profils aussi variés qu’inspirants, tous animés par la même détermination : innover pour impacter. Ingénieurs, jeunes parents, amis d’enfance, passionnés ou visionnaires, chacun arrive avec l’ambition de transformer une idée en un succès durable.

Et cette année encore, les entrepreneurs qui ont marqué les saisons précédentes reviennent pour dévoiler ce qu’il s’est passé depuis leur passage. Des “Que sont-ils devenus ?” qui réservent leur lot d’émotion. Essor fulgurant, nouveaux défis, virages inattendus… leurs histoires continuent de s’écrire, et certaines pourraient bien surprendre. Une chose est sûre : “Qui veut être mon associé ?” a déjà changé des vies et n’a pas l’intention de s’arrêter là.

Quelques entrepreneurs du 1er numéro...

Poudrée

Trois amis passionnés originaires d’Annecy, réinventent la bougie avec Poudrée, un concept simple et novateur : des perles de cire 100 % végétales, parfumées à Grasse, à verser dans n’importe quel contenant. Une mèche, une allumette… et on obtient une bougie saine, personnalisable et réutilisable à l’infini qui garantit une sécurité optimale en supprimant les risques d’incendie. Alternative à la paraffine dérivée du pétrole - encore utilisée dans 95 % des bougies en France - Poudrée offre jusqu’à 200 heures de combustion saine. Au-delà du côté éco-responsable, la marque propose une approche affective : donner une seconde vie à des objets du quotidien puisque les bougies peuvent trouver vie dans n’importe quel contenant. Une innovation française qui pourrait bien signer la fin des bougies traditionnelles.

CactUs Lock



Aïko Leroux, une jeune ingénieure chimiste de 23 ans, a inventé CactUs Lock, un antivol révolutionnaire qui libère une odeur insoutenable pour dissuader les voleurs de vélos. Industrialisé et fabriqué en France, ce cadenas actif libère une molécule non toxique mais extrêmement répulsive, reproduisant l’odeur de putréfaction – autrement dit de cadavre - en cas d’effraction. Résultat : dégoût immédiat, fuite instinctive, effraction interrompue. Ceux qui tentent de le forcer se retrouvent avec l’odeur collée à eux pendant des jours, imprégnant ce qu’ils sentent, boivent et mangent. Pensé pour le vélo, la moto ou les conteneurs, le dispositif certifié s’appuie sur une technologie développée avec des centres de recherche lyonnais. CactUs Lock ne se contente pas de protéger vos biens, il redéfinit la sécurité en transformant chaque tentative de vol en une expérience inoubliable pour les malfaiteurs.

Smartphone ID



Smartphone ID, société fondée par Émile Menetrey, 62 ans que rien ne prédestinait à l’entrepreneuriat, révolutionne l’accès aux photos d’identité en transformant votre téléphone en photo-cabine de poche. Depuis chez soi, à tout moment et au prix le plus bas du marché, chacun peut réaliser ses photos d’identité conformes aux normes administratives. Une solution simple et idéale pour tous, y compris pour les bébés, les seniors ou les personnes en situation de handicap. En moins d’une heure, la photo validée est envoyée en version numérique, ou imprimée et livrée en quelques jours à un prix défiant la concurrence. Son ambition : rendre la photo d’identité accessible à tous, partout, au meilleur prix. Une solution inclusive, pour tous, partout.

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

La Tribu Happy Kids



Avec La Tribu Happy Kids, l’aventure a démarré fort sur le plateau de Qui veut être mon associé ? Des box éducatives conçues par des pros de la santé, un concept qui a immédiatement séduit Kelly Massol. Après l’émission, tout s’est enchaîné : production multipliée, logistique renforcée, site repensé. Et le soir de la diffusion, c’est l’explosion. En quelques heures, la marque réalise l’équivalent de six mois de ventes. Un passage de 1 000 à 5 000 commandes par mois, un chiffre d’affaires multiplié par dix… Mais transformer un buzz en succès durable demande de l’expérience. Avec Kelly à leurs côtés, les fondatrices construisent désormais une marque solide et ancrée tournée vers un avenir ambitieux.

