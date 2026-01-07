"L'Agence : l'immobilier de luxe en famille" jeudi 8 janvier 2026 sur TMC (vidéo)

Jeudi 8 janvier 2026 à 21:25, TMC diffusera un nouveau numéro de la 6ème saison de "L'Agence : l'immobilier de luxe en famille" riche en rebondissements et surtout en émotions.

Dans cette saison, c'est l'année de tous les changements : mariage, bébé, départ. Et cette saison encore, nos agents immobiliers de luxe devront se réinventer pour faire face à des demandes de plus en plus pointues de leurs clients. Ils nous emmèneront dans des lieux toujours plus exceptionnels et confidentiels.

Nous découvrirons un lodge entièrement vitré au milieu du bush africain, de splendides villas grecques surplombant la mer, un château rose bonbon digne d'un conte de fées sur le Léman, un penthouse spectaculaire avec des fresques classées en plein Cape Town, un appartement où a vécu Brigitte Bardot en plein cœur de Paris, ainsi que le palazzo le plus haut perché de Portofino. Du Léman à la Dune du Pyla, en passant par Mandelieu ou la Corse,

L'Agence continue de s'implanter en région, mais aussi et surtout à l'étranger, dans les destinations les plus prisées du monde.

La famille nous fera voyager dans le nouvel Eldorado des entrepreneurs en quête de nature : l'Afrique du Sud ; et à Portofino, la perle de la Riviera italienne. Nous découvrirons également les biens les plus hype de Mykonos, ainsi que des pépites architecturales à Bruxelles et Majorque. Enfin, Valentin nous servira de guide dans les îles les plus secrètes de Hong Kong, qu'il connaît comme sa poche depuis sa jeunesse.

A Paris, les agents nous feront découvrir des biens plus surprenants que jamais. Comment imaginer que cet élégant penthouse, situé en plein triangle d'or, possède une piscine face à la tour Eiffel ? Qui pourrait soupçonner que le quartier neuf des Batignolles cache de sublimes penthouses à la vue époustouflante digne de buildings new-yorkais ? Où se trouvent ces hôtels particuliers dont les salles de sport et les piscines rivalisent avec les plus grands hôtels de luxe ? Et surtout, avez-vous déjà vu un loft au ras de l'eau, design et immergé dans la nature, à quelques minutes du centre de Paris ?

Dans ces nouveaux épisodes, Adriana Karembeu cherchera une location de rêve pour se ressourcer avec sa fille, avec pour seul critère que "ce soit beau" car cela lui fait du bien à l'esprit.

La famille représentera aussi Marc Simoncini pour la vente de sa sublime maison tout en bois, "un crève-cœur" pour lui mais un coup de cœur pour les acheteurs potentiels.

Sandrine devra trouver une pépite pour l'ancien footballeur brésilien, quadruple champion de France, avec l'OL : Cris.

Enfin, Louis va tenter de trouver une nouvelle villa à Majorque pour Agatha Ruiz de la Prada, la créatrice de mode espagnole à la renommée internationale, mais surtout au caractère bien trempé.

Malgré un rythme effréné, la famille n'oublie pas de profiter de la vie parisienne. Tous assisteront à l'incroyable feu d'artifice du Château de Versailles, profiteront de l'ambiance survoltée du très sélect Prix de Diane, joueront au padel avec Tony Parker ou encore iront au cinéma en plein air au cœur du Louvre.

Avec les agents, ça ne s'arrête jamais ! La famille n'en finit plus de nous surprendre...