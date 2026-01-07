"Qui sera le plus nul ?" vendredi 9 janvier 2026 sur TF1, la compétition continue... (vidéo)

Vendredi 9 janvier 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal vous proposera de découvrir le second numéro de "Qui sera plus nul ?", un quiz d'un nouveau genre avec à la clé un trophée que personne ne veut lever !

C’est un concept inédit et unique, avec un seul objectif : quitter au plus vite la compétition, car, à la fin… Il ne restera qu’un seul candidat : le plus nul !

Dans cette compétition, les candidats seront interrogés sur tout ce que nous sommes censés savoir, ce que nous avons appris à l’école primaire, mais que parfois… nous avons oublié depuis bien longtemps !

Toutes les formes d’intelligence seront testées : épreuves de logique, tests de culture générale, à l’écrit et à l’oral !

Ils sont chanteurs, comédiens, créateurs de contenus, journalistes ou humoristes. ils devront donner un maximum de bonnes réponses lors des différents tests pour espérer sortir du jeu le plus rapidement possible et éviter d'être sacré le "plus nul" de France !

Sortir du jeu, permettra à chaque candidat d'être considéré comme "l'intello" du jour, lorsque le reste du groupe restera prisonnier du jeu, se rapprochant un peu plus du titre le moins honorifique de l'année…

Loin des compétitions classiques, "Qui sera le plus nul ?" célèbre l'autodérision, le second degré et le lâcher-prise.

Celles et ceux qui prennent le risque de se prêter au jeu sont : JoeyStarr, Émilien, Nabilla Benattia, Jacques Legros, Monique Younès, Nico Capone, Paul de Saint Sernin, Rachel Legrain-Trapani, Ariane Massenet, Diane Segard et Soso Maness. Grâce à eux, l'échec devient un spectacle hilarant !

Entre fous rires et confidences inattendues sur l'échec et la pression sociale, les participants livreront des séquences cultes, assumant leurs faiblesses et feront preuve de générosité et d'une grande autodérision.