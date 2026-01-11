"Les 20 chansons de Balavoine préférées des Français" dévoilées par Jérôme Anthony sur W9 mardi 13 janvier 2026

Mardi 13 janvier 2026 à 21:25 sur W9, Jérôme Anthony vous proposera de découvrir le classement des 20 chansons préférées des français de Daniel Balavoine.

À l’occasion des 40 ans de la disparition de Daniel Balavoine, W9 propose un documentaire musical événement consacré à ce pilier de la chanson française.

Les Français ont choisi leurs 20 chansons de Daniel Balavoine préférées lors d’un sondage national IFOP.

Vingt titres incontournables pour parcourir la vie et la carrière fulgurante d’un artiste engagé, dont les combats et la sensibilité résonnent encore aujourd’hui.

À travers des archives puissantes, des témoignages de proches et d’artistes inspirés par son œuvre, ce documentaire retrace le récit de la vie de Daniel Balavoine au fil de vos chansons préférées.

Retour sur dix années d’une carrière exceptionnelle, brutalement interrompue, et sur des tubes intemporels qui traversent les générations : « L’Aziza », « Mon fils ma bataille », « Le Chanteur », « S.O.S d’un terrien en détresse »… Autant de titres culte dont vous allez découvrir les secrets, la genèse et l’impact.