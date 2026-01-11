recherche
Divertissements

"Les 20 chansons de Balavoine préférées des Français" dévoilées par Jérôme Anthony sur W9 mardi 13 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 11 janvier 2026 148
"Les 20 chansons de Balavoine préférées des Français" dévoilées par Jérôme Anthony sur W9 mardi 13 janvier 2026

Mardi 13 janvier 2026 à 21:25 sur W9, Jérôme Anthony vous proposera de découvrir le classement des 20 chansons préférées des français de Daniel Balavoine.

À l’occasion des 40 ans de la disparition de Daniel Balavoine, W9 propose un documentaire musical événement consacré à ce pilier de la chanson française.

Les Français ont choisi leurs 20 chansons de Daniel Balavoine préférées lors d’un sondage national IFOP.

Vingt titres incontournables pour parcourir la vie et la carrière fulgurante d’un artiste engagé, dont les combats et la sensibilité résonnent encore aujourd’hui.

À travers des archives puissantes, des témoignages de proches et d’artistes inspirés par son œuvre, ce documentaire retrace le récit de la vie de Daniel Balavoine au fil de vos chansons préférées.

Retour sur dix années d’une carrière exceptionnelle, brutalement interrompue, et sur des tubes intemporels qui traversent les générations : « L’Aziza », « Mon fils ma bataille », « Le Chanteur », « S.O.S d’un terrien en détresse »… Autant de titres culte dont vous allez découvrir les secrets, la genèse et l’impact.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 11 janvier 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 11 janvier 2026 sur France 2

11 janvier 2026 - 13:43

Sur le même thème...

&quot;Le Grand Échiquier&quot; rend hommage à Claude François mardi 13 janvier 2026 sur France 2, les artistes et invités présents

"Le Grand Échiquier" rend hommage à Claude François mardi 13 janvier 2026 sur France 2, les artistes et invités présents

11 janvier 2026 - 12:15

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 11 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 11 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

10 janvier 2026 - 19:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...