Déprogrammés en prime, les derniers épisodes de "L'Anneau" seront diffusés ce soir à partir de 23:10 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 242
Déprogrammés en raison d'une baisse d'audience, les derniers épisodes de "L'anneau" seront diffusés ce mardi 13 janvier 2026 à partir de 23:10 sur France 2.

Depuis le 30 décembre dernier, France 2 diffuse "L'Anneau", un grand jeu d'aventures présenté par Laurent Luyat dans lequel des candidats s'affrontent dans des températures extrêmes à 2 500 m d’altitude avec, pour la première fois en maître du jeu "L’Anneau", un cercle d'énergie lumineux qui s’inspire de l’univers du gaming.

La part d’audience de cette émission a enregistré une décote de – 19 %, 5 % de PdA 4+ à date pour les deux soirées de « L’Anneau » vs 6,2 % de PdA en moyenne pour les 4 mardis précédents.

Cette baisse d’audience conduit France 2 à modifier sa programmation dans le cadre prévu au paragraphe 3-3 du protocole d’accord concernant la transmission des programmes télévisés signés entre les diffuseurs, les éditeurs et le SEPM.

Les quatre derniers épisodes de "L'Anneau" seront donc diffusés en seconde partie de soirée ce mardi 13 janvier 2026 à partir de 23:10.

Dernière modification le mardi, 13 janvier 2026 09:39
Publié dans Divertissements, Mardi
Suivez nous...