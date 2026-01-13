"Qui veut être mon associé ?" jeudi 15 janvier 2026 sur M6, voici les entrepreneurs du 2ème numéro (vidéo)

Jeudi 15 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le second numéro de la 6ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Le retour de “Qui veut être mon associé ?” pour sa saison 6 s’annonce plus inspirant que jamais.

Les investisseurs s’apprêtent à découvrir une nouvelle génération d’entrepreneurs aux profils aussi variés qu’inspirants, tous animés par la même détermination : innover pour impacter. Ingénieurs, jeunes parents, amis d’enfance, passionnés ou visionnaires, chacun arrive avec l’ambition de transformer une idée en un succès durable.

Et cette année encore, les entrepreneurs qui ont marqué les saisons précédentes reviennent pour dévoiler ce qu’il s’est passé depuis leur passage. Des “Que sont-ils devenus ?” qui réservent leur lot d’émotion. Essor fulgurant, nouveaux défis, virages inattendus… leurs histoires continuent de s’écrire, et certaines pourraient bien surprendre. Une chose est sûre : “Qui veut être mon associé ?” a déjà changé des vies et n’a pas l’intention de s’arrêter là.

Les entrepreneurs du 2ème numéro...

Gimmy

Née en 2022 de l’amitié entre Fériel et Jennifer, Gimmy est une startup food créée pour soutenir les restaurants après la crise du Covid. Son concept : des marques de livraison clés en main, intégrées sans investissement dans les cuisines existantes, permettant jusqu’à 5 000 € de revenus mensuels supplémentaires. Présente partout en France, Gimmy s’engage pour la pérennité des restaurants indépendants et la vitalité du commerce de proximité. Le créateur de contenus Inoxtag sera en plateau pour soutenir cette initiative.

Hemotion



Née d’un constat simple, peu de Français savent agir en cas d’urgence, Hemotion a été créée par Tony Busch, fort de dix ans dans les forces spéciales. La startup développe des solutions de premiers secours accessibles, dont la canette de secours, un kit compact et intuitif, complété par des formations et une application mobile. Engagée et inclusive, Hemotion compte aujourd’hui plus de 10 000 utilisateurs à travers la France.

Invitin



Invitin est une marketplace qui réinvente l’organisation des mariages en permettant à quelques invités extérieurs de vivre une célébration authentique. Entre technologie et humain, la plateforme offre une expérience immersive et culturelle, à la croisée du voyage et de l’émotion. Déjà très demandée à l’international, Invitin crée des ponts entre cultures et moments de vie uniques.

Klesis Junior



Créé en 2019, Klesis Junior est un réseau de franchise éducative qui repense l’apprentissage extrascolaire des 3–18 ans autour des compétences clés de demain. Ateliers et parcours annuels permettent de rendre l’éducation plus moderne et inclusive. Portée par sa fondatrice Milly Antwi, Klesis Junior est aujourd’hui en plein déploiement en France et à l’international, avec une ambition claire : donner à chaque enfant les moyens de croire en son potentiel.

La tiramisserie

La Tiramisserie est la première enseigne en France 100 % dédiée au tiramisu, revisité comme une expérience chic et moderne. Avec des parfums permanents, des éditions limitées et des formats à partager, la marque sublime le dessert préféré des Français, y compris en versions sans lactose et sans gluten.

Pomad

Pomad est une marque française née pour redonner espoir aux personnes vivant avec l’eczéma ou le psoriasis. Fondée par Saskia après des années d’errance médicale, la marque propose une cure naturelle et holistique, agissant de l’intérieur comme de l’extérieur. Autofinancée et rentable dès son lancement, Pomad a déjà accompagné des milliers de personnes vers un apaisement durable de leur peau et de leur quotidien.

Reptik

Reptik est une startup biotech qui allie tradition africaine et innovation scientifique pour faire émerger les traitements de demain. Grâce à une approche éthique de la chimie verte et à des partenariats solides, elle conçoit des solutions de santé naturelle comme un repulsif anti-moustique issu de plantes sénégalaises innovantes. Son ambition : faire rayonner l’intelligence botanique africaine au niveau mondial.

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Blockfire



Remarqué dans “Qui veut être mon associé ?” pour sa démonstration marquante, Blockfire a connu un tournant dès la diffusion de l’émission avec plus de 5 000 commandes en une soirée. Après réflexion, son fondateur Jacques Pitoux poursuit l’aventure aux côtés d’Alice pour structurer la croissance. Depuis, la startup change d’échelle : près d’1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2024, 3 millions en 2025, et un déploiement national en cours. Les prochains mois s’annoncent décisifs et pourraient faire entrer Blockfire dans une nouvelle dimension.

Hocoia

Lors de son passage dans “Qui veut être mon associé ?”, Hocoia avait marqué les esprits avec son concept de bus de téléconsultation médicale, rapprochant soins et dépistage des patients. Anthony et Jean-Michel avaient alors choisi d’investir dans le projet. La diffusion déclenche une vague d’intérêt immédiate : patients, professionnels de santé et candidats affluent. Depuis, Hocoia est passée de 7 à 15 bus santé et a déjà pris en charge plus de 5 000 patients partout en France. Aujourd’hui, de nouvelles spécialisations voient le jour, la flotte continue de s’agrandir et les ambitions dépassent désormais les frontières. La suite est en mouvement et elle pourrait bien redessiner l’accès aux soins.

