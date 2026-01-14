recherche
La finale de "Qui sera le plus nul ?" diffusée sur TF1 vendredi 16 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026
Vendredi 16 janvier 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal vous proposera de découvrir le troisième et dernier numéro de "Qui sera plus nul ?", un quiz d'un nouveau genre avec à la clé un trophée que personne ne veut lever !

C’est un concept inédit et unique, avec un seul objectif : quitter au plus vite la compétition, car, à la fin… Il ne restera qu’un seul candidat : le plus nul !

Dans cette compétition, les candidats seront interrogés sur tout ce que nous sommes censés savoir, ce que nous avons appris à l’école primaire, mais que parfois… nous avons oublié depuis bien longtemps !

La finale

Dernières interros et derniers défis pour la classe survolée de Camille Combal...

Tests de culture générale, épreuves de logique, les célébrités devront se surpasser pour ne pas remporter le trophée du seul jeu que personne ne veut gagner !

Qui sera sacré le plus nul ? Réponse vendredi 16 janvier 2026 à 21:10 sur TF1.

Dernière modification le mercredi, 14 janvier 2026 12:21
L'info TV en continu

Suivez nous...