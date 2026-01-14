"Le Bigdil" : Spéciale British sur RMC Story vendredi 16 janvier 2026 (vidéo)

recherche
"Le Bigdil" : Spéciale British sur RMC Story vendredi 16 janvier 2026

"Le Bigdil" : Spéciale British sur RMC Story vendredi 16 janvier 2026

Vendredi 16 janvier 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' vous proposera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui se met aux couleurs de l'Angleterre pour une spéciale British.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale British

Dans ce nouveau numéro, le Bigdil traverse la manche et se met aux couleurs de l'Angleterre !

Les candidats devront tout miser dans des épreuves spectaculaires pour tenter de décrocher de l’argent, des surprises incroyables… et peut-être la légendaire voiture !

Au programme : le taxi anglais, le devil jo, les barmen ou encore la voiture bowling... des défis aussi drôles qu’imprévisibles où tout peut basculer.

Extrait vidéo

Des classiques anglais, chantés en français !

 

