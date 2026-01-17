Le spectacle "Happy" d'Anthony Kavanagh diffusé sur CStar lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 19 janvier 2026 à 21:10, CStar diffusera en première exclusivité le spectacle "Happy" d'Anthony Kavanagh capté en janvier 2025 au Théâtre Sébastopol de Lille.

Le spectacle "Happy" marque le grand retour d'Anthony Kavanagh sur scène après plusieurs années d'absence.

C'est un show hybride qui mêle stand-up, musique et développement personnel, le tout porté par l'énergie débordante qui caractérise l'humoriste québécois.

Êtes-vous heureux ? Le monde n'a jamais eu autant besoin de rire. Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis. Il a traversé l'Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants... tout ça pour vous faire rire.

Anthony Kavanagh, l'humoriste-showman aux multiples talents et à l'énergie débordante, partagera tout ce qui le rend "Happy" !

Ce spectacle continue de tourner en France et au Québec en 2026.