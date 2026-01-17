recherche
Divertissements

Le spectacle "Happy" d'Anthony Kavanagh diffusé sur CStar lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 17 janvier 2026 175
Le spectacle "Happy" d'Anthony Kavanagh diffusé sur CStar lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 19 janvier 2026 à 21:10, CStar diffusera en première exclusivité le spectacle "Happy" d'Anthony Kavanagh capté en janvier 2025 au Théâtre Sébastopol de Lille.

Le spectacle "Happy" marque le grand retour d'Anthony Kavanagh sur scène après plusieurs années d'absence.

C'est un show hybride qui mêle stand-up, musique et développement personnel, le tout porté par l'énergie débordante qui caractérise l'humoriste québécois.

Êtes-vous heureux ? Le monde n'a jamais eu autant besoin de rire. Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis. Il a traversé l'Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants... tout ça pour vous faire rire.

Anthony Kavanagh, l'humoriste-showman aux multiples talents et à l'énergie débordante, partagera tout ce qui le rend "Happy" !

Ce spectacle continue de tourner en France et au Québec en 2026.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

17 janvier 2026 - 14:39

Sur le même thème...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 19 janvier 2026 sur M6, voici les 5 premiers agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 19 janvier 2026 sur M6, voici les 5 premiers agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

17 janvier 2026 - 13:10

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 18 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

17 janvier 2026 - 14:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...