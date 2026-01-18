La 11ème édition de "La Nuit de la Déprime" aux Folies Bergère sur France 4 mardi 20 janvier 2026, les artistes présents

Mardi 20 janvier 2025 à 21:00, France 4 diffusera la 11ème édition de "La nuit de la déprime" aux Folies Bergère, événement musical unique en son genre, qui mêle émotion et solidarité.

Pour cette 11ème édition, les Folies Bergère ont vibré au rythme des performances des grandes voix de la chanson française. Pendant plusieurs heures, savourez une soirée d'exception, où la mélancolie se transforme en joie collective.

Sous la direction de Raphaël Mezrahi, cette édition promet une communion inoubliable entre les artistes et le public. Pour la première fois, Catherine Ringer endosse le rôle de marraine, ajoutant sa touche magique à cette soirée hors du commun. L’acoustique exceptionnelle de la salle et l’ambiance intime en feront une expérience à la fois magique et solidaire. Sans oublier que 100 % de la billetterie sera reversée aux associations de protection des animaux.

Les talents s’enchaînent, et pour cette nouvelle édition, nous retrouverons :