La 11ème édition de "La Nuit de la Déprime" aux Folies Bergère sur France 4 mardi 20 janvier 2026, les artistes présents

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 18 janvier 2026
La 11ème édition de "La Nuit de la Déprime" aux Folies Bergère sur France 4 mardi 20 janvier 2026, les artistes présents

Mardi 20 janvier 2025 à 21:00, France 4 diffusera la 11ème édition de "La nuit de la déprime" aux Folies Bergère, événement musical unique en son genre, qui mêle émotion et solidarité.

Pour cette 11ème édition, les Folies Bergère ont vibré au rythme des performances des grandes voix de la chanson française. Pendant plusieurs heures, savourez une soirée d'exception, où la mélancolie se transforme en joie collective.

Sous la direction de Raphaël Mezrahi, cette édition promet une communion inoubliable entre les artistes et le public. Pour la première fois, Catherine Ringer endosse le rôle de marraine, ajoutant sa touche magique à cette soirée hors du commun. L’acoustique exceptionnelle de la salle et l’ambiance intime en feront une expérience à la fois magique et solidaire. Sans oublier que 100 % de la billetterie sera reversée aux associations de protection des animaux.

Les talents s’enchaînent, et pour cette nouvelle édition, nous retrouverons :

  • Kad Merad & Anne Gravoin : Les yeux de ma mère
  • Catherine RINGER : La Solitude
  • Nolwenn LEROY : La Rua Madureira
  • Thomas DUTRONC : Les p'tits bonheurs
  • Fred CHAPELIER : Gary's gone
  • Jeanne CHERAL : La vie est trop courte
  • Catherine Ringer : Mon copain Chopin
  • François MOREL : La tendresse
  • Hommage àNicole CROISILLE
  • Pierre LAPOINTE : Toutes tes idoles
  • Hélène SIO : J'veux tout savoir
  • Gaëlle BUSWEL : California Dreamin'
  • Daniel LAVOIE : Ils s'aiment
  • Mathilde au violon : Les Parapluies de Cherbourg
  • Evita QUILLET : Concerto pour une voix (St Preux)
  • Cali & Bénabar : Chez Laurette
  • Alexandre THARAUD : La bohème
  • Linh : Je pense à vous
  • Nicoletta : Il est mort le soleil
  • Richard COCCIANTE : Marguerite
  • Julie ZENATTI : Vertical
  • Lena WOODS : "Habibi" de Tamino
  • Gabi HARTMANN : Love High
  • Marie-Amélie SEIGNER : La vraie fatigue de Paris
  • JF ZYGEL : Mélancolie Gymnopédique
  • Catherine RINGER : Un jour tu verras
  • Gaëlle BUSWEl : Hotel California 
L'info TV en continu

Suivez nous...