"Danse avec les stars" : la compétition redémarre vendredi 23 janvier 2026 sur TF1 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 21 janvier 2026
"Danse avec les stars" : la compétition redémarre vendredi 23 janvier 2026 sur TF1 (vidéo)

Vendredi 23 janvier 2026 à 21:10, l'émission "Danse avec les stars" fera son grand retour sur TF1 pour une 15ème saison avec Camille Combal et 11 nouvelles personnalités d'exception qui s'élanceront dans une compétition unique.

En 15 ans d'existence, ce sont 149 candidats (76 femmes et 73 hommes) qui ont foulé le parquet de danse le plus célèbre de France et qui ont été accompagnés par 30 danseurs professionnels !

Suivis par 14 caméras, 1950 chorégraphies ont été exécutées dans plus de 880 costumes !

Cette saison, de nouvelles personnalités s'élancent sur le parquet :

  • Laure Manaudou, championne olympique
  • Julien Lieb, chanteur
  • Stéphane Bern, animateur
  • Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025
  • Ian Ziering, acteur
  • Emma, chanteuse
  • Juju Fitcats, youtubeuse et animatrice
  • Philippe Lellouche, comédien
  • Maghla, streameuse la plus suivie de France
  • Samuel Bambi, humoriste
  • Lucie Bernardoni, chanteuse, parolière et coach vocale

Retrouvez le quatuor de juges ! Fauve Hautot, danseuse, chorégraphe et comédienne, Mel Charlot, danseuse, chorégraphe et directrice artistique, Chris Marques, le juge emblématique et metteur en scène ainsi que de Jean-Marc Généreux, juge international et chorégraphe, sont de retour.

Après le show de "Danse avec les Stars", retrouvez "DALS, La suite" avec Camille Combal en grande forme, entouré des personnalités, juges et danseurs, en 2ème partie de soirée !

Au programme : des surprises, les « off » des coulisses et des couples lors de leur semaine d'entraînement ainsi que des moments inédits.

Extrait vidéo

Découvrez les coulisses d’une bande-annonce pharaonique...

Dernière modification le mercredi, 21 janvier 2026 09:22
Suivez nous...