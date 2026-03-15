"Naissances extraordinaires au Zoo" sur RMC Life mardi 17 mars 2026

Mardi 17 mars 2026 à 21:10 sur RMC Life, Karine Ferri vous proposera de découvrir le deuxième épisode de la série documentaire "Naissances extraordinaires au Zoo".

Elles s’appellent Zakya, Huan Huan, Hekaw ou Elixa… Elles ont quatre pattes, des ailes, une queue ou de grandes dents, mais un point commun : toutes vont donner la vie.

Chaque année, les animaux des 400 parcs animaliers de France donnent naissance à des milliers de petits. Rien qu’au zoo de Beauval, le zooparc le plus visité de France, il y a 900 naissances par an.

Des débuts de la gestation aux premiers pas de leurs petits, vous suivrez avec elles chaque étape de cette aventure magique qu’est la naissance. Vous découvrirez l’univers fascinant de ces animaux hors du commun (éléphant, tigre, girafe, hippopotame, panda, rhinocéros, etc) en passant de l’autre côté de la barrière, au plus près d’eux !

Aux côtés de chaque animal, il y a toujours un homme, une femme, qui se mobilise jour et nuit, pour faire de chaque naissance un heureux événement. Ils s’appellent Victor, Delphine, Karim ou Annick… Ils sont soigneurs, dresseurs ou vétérinaires et consacrent leur vie à leur passion. Ils vous feront partager leur quotidien tumultueux et riche en émotions.

Instants critiques, stress, libération… Cette série documentaire vous fait vivre les histoires puissantes de ces incroyables grossesses animales. Vous allez découvrir les histoires fortes des héros qui les incarnent : l’animal et son ange-gardien. De sublimes aventures que nous racontent les humains aux côtés des animaux sauvages avec qui ils partagent leur quotidien. Avec une dramaturgie propre à chaque récit, vous découvrirez ces histoires extraordinaires, ponctuées de moments riches en émotions. Ces moments qui donnent naissance à la vie dans les Zoos.

Épisode 2 • Lionceau, gibbon et tamanoir

C’est un passage incontournable pour qui veut observer, apprendre et s’émerveiller ! Les zoos sont des portes ouvertes sur le monde où petits et grands partagent les mêmes émotions à la vue d’espèces fascinantes majestueuses et espiègles...

Afin de prendre soin de cette faune exceptionnelle, des équipes de soigneurs passionnés se relaient, et veillent au bien-être des animaux dans un seul but : protéger les espèces menacées et les préserver pour les générations futures.

Pour ces équipes dévouées, la plus belle des récompenses, ce sont les naissances : des moments rares, parfois uniques, souvent le fruit d’années de patience.

En plein cœur de la Belgique, au zoo de Pairi-daiza, Nicolas, le soigneur des Éléphants, va accompagner Soraya, 15 ans, dans la mise bas de son petit… Un accouchement sous haute surveillance car la femelle a déjà perdu son premier-né.

Si certains animaux suscitent d’instinct l’amour du public, pour d’autres, l’arrivée d’un petit, est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur une espèce méconnue et des fois, un peu moins populaire : comme le babiroussa. C’est en tout cas ce qu’espère Cyrielle au zoo de Cerza en Normandie… Ces énormes phacochères, elle les a dans la peau. Dans quelques semaines, elle s'apprête à accueillir le petit de Sula. Elle doit impérativement gagner sa confiance afin de lui prodiguer les meilleurs soins.

Enfin en Bretagne, le parc de Branféré n’en finit pas d’agrandir sa ménagerie : Déjà 1400 pensionnaires et c’est sans compter sur les manchots qui cette année encore comptent bien conserver le titre de plus grande colonie d’Europe. Si Morgane, leur soigneuse est toujours heureuse d’accueillir un petit bébé, ce baby-boom incessant est aussi un sacré casse-tête au quotidien.

Pendant plusieurs mois, RMC Life a posé ses caméras au cœur de ces naissances incroyables, là où se produisent les petits miracles de la nature !