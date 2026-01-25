"Une famille en Or" mardi 27 janvier 2026 sur TF1, la bande à Fifi vs la Bande à Jamel (vidéo)

Mardi 27 janvier 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera un nouveau numéro du jeu "Une famille en Or" dans lequel la Bande à Fifi va affronter la Bande à Jamel.

Plus qu'un simple duel, vous allez assister au combat de ce début d'année 2026 entre les 2 bandes les plus drôles du moment. Le tout arbitré par le Maître de Cérémonie : Camille Combal !

D'un côté, la famille Fifi avec son capitaine Philippe Lacheau et sa bande : Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Reem Kherici et Vincent Desagnat.

De l'autre côté, la famille Jamel, avec son capitaine Jamel Debbouze venu accompagné de la fine fleur du stand up français : Antek, Sofia Belabbes, Ilyes Djadel, Nordine Ganso, Nash et Julien Santini.

Même si tous les coups sont permis, derrières les vannes et la compétition acharnée de cette soirée survoltée, chaque équipe se bat pour faire triompher la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et tenter de décrocher la somme de 100 000 euros pour cette cause qui leur tient à cœur.

Une Famille en Or - La Bande à Fifi vs La Bande à Jamel : un Prime événement, deux équipes de haut vol et la certitude de passer une soirée anti-routine ! Soyez là... ou passez à côté de l'affrontement du siècle !

Extrait vidéo

Jamel, 1er sur la sécurité incendie...

En même temps, c’est hyper relou, les moustiques...