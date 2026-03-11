recherche
Divertissements

"Voyage voyage, les stars chantent au Maroc" sur France 3 vendredi 13 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 mars 2026 152
"Voyage voyage, les stars chantent au Maroc" sur France 3 vendredi 13 mars 2026

Vendredi 13 mars 2026 à 21:10 sur France 3, Laury Thilleman vous emmène au Maroc, terre de contrastes et de traditions, où les stars de la chanson se retrouvent pour une aventure aussi intime que spectaculaire.

De Rabat à Ouarzazate en passant par Fès, les artistes, guidés par des habitants passionnés, choisissent des lieux emblématiques pour interpréter des chansons inoubliables : Magic in the Air, Foule sentimentale, Salma ya salama, Ne me quitte pas, et bien d’autres.

Chaque chanson prend vie dans un lieu différent et féerique, pour une découverte inédite et musicale de paysages à couper le souffle.

Plus qu’un simple dépaysement, "Voyage Voyage" est une expérience humaine : moments de création partagés, performances musicales inédites, découvertes culturelles et échanges sincères rythment ce périple.

Si la musique est présente tout au long du voyage, chaque rencontre devient aussi une source d’inspiration pour nos voyageurs : Tina Arena s’initie à la préparation du tajine avec la cuisinière Souad, Yuri Buenaventura s’essaye à la poterie à Fès, Barbara Pravi découvre la broderie, Nicoletta visite des trésors du patrimoine avec Lartiste, Ycare s’initie à la culture Amazigh des nomades du désert, Natasha St-Pier nous entraîne au cœur d’une oasis pour un cours de yoga… Autant de moments suspendus où la musique devient le fil conducteur du voyage.

Avec ce nouveau format, France Télévisions réaffirme sa volonté de proposer des programmes fédérateurs, ouverts sur le monde, où la musique agit comme un langage universel capable de rapprocher les cultures.

"Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc", une immersion musicale à ne pas manquer avec  Magic System, Lorie Pester, Tina Arena, Ycare, Nicoletta, Natasha St Pier, Dany Brillant, Yuri Buenaventura, Barbara Pravi, Ouidad, Lartiste, la troupe du Roi Soleil, Linh, Esther Abrahami...

Dernière modification le mercredi, 11 mars 2026 11:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !&quot; sur France 5 vendredi 13 mars 2026

"Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !" sur France 5 vendredi 13 mars 2026

11 mars 2026 - 11:38

Sur le même thème...

&quot;Danse avec les stars&quot; vendredi 13 mars 2026 sur TF1, le prime des frissons

"Danse avec les stars" vendredi 13 mars 2026 sur TF1, le prime des frissons

11 mars 2026 - 10:07

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

10 mars 2026 - 10:43 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...