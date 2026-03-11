"Voyage voyage, les stars chantent au Maroc" sur France 3 vendredi 13 mars 2026

Vendredi 13 mars 2026 à 21:10 sur France 3, Laury Thilleman vous emmène au Maroc, terre de contrastes et de traditions, où les stars de la chanson se retrouvent pour une aventure aussi intime que spectaculaire.

De Rabat à Ouarzazate en passant par Fès, les artistes, guidés par des habitants passionnés, choisissent des lieux emblématiques pour interpréter des chansons inoubliables : Magic in the Air, Foule sentimentale, Salma ya salama, Ne me quitte pas, et bien d’autres.

Chaque chanson prend vie dans un lieu différent et féerique, pour une découverte inédite et musicale de paysages à couper le souffle.

Plus qu’un simple dépaysement, "Voyage Voyage" est une expérience humaine : moments de création partagés, performances musicales inédites, découvertes culturelles et échanges sincères rythment ce périple.

Si la musique est présente tout au long du voyage, chaque rencontre devient aussi une source d’inspiration pour nos voyageurs : Tina Arena s’initie à la préparation du tajine avec la cuisinière Souad, Yuri Buenaventura s’essaye à la poterie à Fès, Barbara Pravi découvre la broderie, Nicoletta visite des trésors du patrimoine avec Lartiste, Ycare s’initie à la culture Amazigh des nomades du désert, Natasha St-Pier nous entraîne au cœur d’une oasis pour un cours de yoga… Autant de moments suspendus où la musique devient le fil conducteur du voyage.

Avec ce nouveau format, France Télévisions réaffirme sa volonté de proposer des programmes fédérateurs, ouverts sur le monde, où la musique agit comme un langage universel capable de rapprocher les cultures.

"Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc", une immersion musicale à ne pas manquer avec Magic System, Lorie Pester, Tina Arena, Ycare, Nicoletta, Natasha St Pier, Dany Brillant, Yuri Buenaventura, Barbara Pravi, Ouidad, Lartiste, la troupe du Roi Soleil, Linh, Esther Abrahami...