"Voix des Outre-mer", la finale de la 8ème édition diffusée en direct sur France 4 jeudi 29 janvier 2026

Jeudi 29 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera en direct la finale nationale de la 8ème édition des "Voix des Outre-mer" depuis l'Opéra de Paris.

Après Axelle Saint-Cirel, Marie-Laure Garnier ou encore Luan Pommier, lauréates emblématiques de Voix des Outre-mer, quels seront les talents émergents de cette édition 2026 ?

L’ambition du concours raconte tout des enjeux des candidats : faire de l’accès à la culture, pour tous, une priorité !

Sélectionnés lors de finales locales qui se sont tenues en Outre-mer lors de l’année écoulée, les candidats suivent un programme de perfectionnement (gratuit) au chant lyrique. S’ils ont des profils distincts : autodidactes, en formation ou professionnels, tous vivent une même passion musicale. Mais surtout ils partagent la même opportunité : venir à Paris -parfois pour la première fois- et tenter leur chance devant un parterre de spécialistes de l’art lyrique ! En amont, durant plusieurs jours, ils sont accompagnés lors de nombreuses masterclass. Parmi plusieurs professionnels, le chanteur sopraniste Fabrice di Falco, fondateur et figure incontournable du concours et la contralto canadienne Marie-Nicole Lemieux, marraine de l’édition 2026, seront à leurs côtés.

Le jeudi 29 janvier, les 11 candidats de cette 8ème édition se produiront à l’Opéra Bastille, dans une des plus prestigieuses institutions du chant lyrique. Pour la première fois, ils seront accompagnés d’un orchestre de plus de 40 musiciens.

Pour apprécier leurs prestations et décerner les prix « Voix des Outre-mer » et « Jeune Talent », un jury d’exception composé de personnalités et spécialistes de l’art lyrique (artistes, journalistes, directeurs d’opéras ou de concours). Pour les 14 membres du jury, pour certains attachés à l’événement de longue date, l’objectif est simple : faire tomber les barrières qui empêchent les voix ultramarines de se faire entendre, leur permettre d’accéder aux voies du succès dans l’Hexagone, enrichir la palette des talents nationaux, voire de conquérir la sphère internationale. Par ailleurs, le Prix du public sera attribué suite aux votes recueillis entre le 24 et le 29 janvier sur le site de Voix des Outre-mer

Pour la première fois, Karine Baste sera aux côtés de Fabrice di Falco, pour présenter une soirée d’exception alliant excellence artistique, diversité culturelle. Un moment chaleureux autour des plus belles œuvres du répertoire classique.